Roberto Liz afirma en JCE debe utilizarse un plan de gerencia y planificación para comicios

Santo Domingo.- El aspirante a miembro del pleno de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Liz, afirmó este martes que las situaciones presentadas en los comicios electorales pasados estuvieron marcadas por problemas de planificación y gestión por parte del órgano electoral.

Liz entiende que la JCE necesita de un plan estratégico donde se utilicen todas las herramientas modernas de gerencia y planificación para el desarrollo de los comicios.

Para el economista con más de 48 años en el servicio público, ésta institución debe de estar dirigida por servidores públicos que puedan tomar sus propias decisiones y que no estén relacionados con el partido oficialista, pero tampoco con el opositor.

“Entiendo personalmente que se abre un espacio importante en la Junta Central Electoral para que las personas independientes de compromisos partidarios participen como miembros del pleno. En mi caso nunca me he inscrito y ni he hecho compaña política por nadie y soy un servidor público de más de 48 años”, dijo durante una entrevista en el programa despierta con CDN.

Liz, quien es hijo de un expresidente de la junta en la época posttrujillista, fue propuesto por seis universidades y varias organizaciones de la sociedad civil.