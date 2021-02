Con la firma del Pacto Eléctrico la población podría recibir energía estable y a buen precio

Sin sufrir ninguna modificación y con el compromiso de continuar buscando consensos a las disidencias que datan desde hace años, fue firmado este jueves el Pacto Eléctrico con el cual se pretende, en un tiempo aún no definido, llevar a la población dominicana energía estable, abundante y a un precio asequible.

El Pacto Eléctrico rubricado hoy con la presencia del presidente Luis Abinader, funcionarios del Gobierno, el director del Consejo Económico y Social (CES), ejecutivos de las distribuidoras de energía, dirigentes de partidos políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil, contiene catorce puntos.

Reconociendo que el acuerdo firmado no es perfecto, habiendo, incluso, puntos en los que no está de acuerdo, el presidente Luis Abinader, este aseguró que “es el posible” al reconocer que en el pasado el Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuando era oposición se opuso, no por el contenido del pacto, sino porque entendía que habían reformas que debían realizarse en el sistema eléctrico nacional, las cuales ahora que es Gobierno, lo está haciendo.

“Los puntos que nosotros habíamos objetado ya lo estamos aplicando como gobierno para tener la coherencia necesaria y cumplir con lo que nosotros pensamos que debe de hacer y mejorar en el sector eléctrico. Ahora, sobre este pacto en el pasado lo que queríamos era avanzar más, como era el caso de la eliminación de la CDEEE (Corporación de Empresas Eléctricas Estatales), que lo estamos haciendo ahora, como es el caso de eliminar los consejos, lo estamos haciendo ahora, como es el caso de las auditorías a las EDES que también estamos contratando auditorías externas y al proyecto de Punta Catalina. No nos oponíamos a lo que se había plantado sino que se extendiera con esas acciones que ya estamos realizando”, expresó el jefe de Estado.

Al explicar el contenido del pacto, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, precisó que el pacto firmado tiene 212 consensos y al detallar los puntos fundamentales sostuvo que el convenio ayudará a que en el mercado eléctrico haya distorsiones y para ello habrá cambios de algunas normativas, reglamentos, leyes.

“Al igual, con la instalación de generación que producen energía a bajo costo y basado en el esquema de costo mínimo nosotros podríamos llevar en el corto plazo o mediano plazo un servicio eléctrico más estable, con abundante energía y a un precio más asequible para la población”, dijo.

Agregó que el pacto elevará el cobro y reducirá las pérdidas con plazos y todo eso puede reducir el impacto fiscal. “El gobierno tiene que transferir todos los años al sector eléctrico, que se pierde, en gran medida, y que le dificulta dedicarlo a otras áreas”, precisó.