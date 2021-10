Motorista que transportó a cabo dice éste último lo encañonó

El motorista que acompañó al cabo de la Policía Nacional Janli Disla Batista a darle persecución a la arquitecta Leslie Rosado, dijo este martes que el agente, lo encañonó para darle seguimiento al vehículo de la víctima.

Rafael Castillo Nova, se entregó en la Fiscalía de Santo Domingo Este el día de hoy.

Sostuvo que Disla Batista lo encañonó a unos 10 metros del accidente y le había dicho, que habían chocado a su familia.

“Yo soy motorista lamentablemente, yo iba cruzando, la joven lo chocó a él con su familia, él me abordó la motocicleta con una pistola y me hostigó para que yo los siguiera, yo no llegué a ver a la familia en el pavimento, él me paró como a 10 metros, él tenía la pistola en la mano y me dijo para que me detuviera. Los disparos él no lo hizo en el motor, lo hizo a pie".

"Después de lo que pasó yo me fui, fue detrás del camión de la Marina que yo me paré y él se embaló corriendo”, indicó Castillo al entregarse.

Castillo Nova aseguró que los disparos realizados por el cabo de la Policía Nacional no fueron realizados mientras estaban dándole seguimiento al vehículo de Rosado, sino una vez se detuvieron.