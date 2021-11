Rochy RD y Musicólogo en nueva colaboración y gira por EEUU

Rochy RD y Musicólogo buscan hacer historia con una de las combinaciones musicales más espectaculares del movimiento urbano titulada “Apagando velas”.

Un junte entre ambos artistas que estará sustentado con una intensa gira por Estados Unidos en febrero de 2022.

La gira, de la mano de Punto 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰 Group y Alofoke 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰 Group, abarcará ciudades estadounidenses como New York, Los Ángeles, San Diego, Houston, Denver, Philaldephia, Boston, Charlotte, Atlanta, Orlando y Miami, entre otras.

“Rochy RD es una de las más importantes columnas musicales que sustentan actualmente el movimiento urbano; es un gran placer trabaja juntos para el disfrute de nuestras fanaticadas”, expresó Musicólogo.

“Este junte pone de manifiesto el gran respeto y la admiración que ambos nos tenemos. Con Musicólogo he logrado una gran química que el público no solo podrá disfrutar en este featuring sino también en el escenario cuando emprendamos esta gira de presentaciones que me permitirá cantarle por primera vez en vivo a toda mi gente de Estados Unidos si Dios quiere”, agregó el rapero y compositor Aderly Ramírez Oviedo, conocido musicalmente como Rochy RD.

Rochy RD y Musicólogo “El Libro” saben que en la unidad está la fuerza, y esto lo ponen de manifiesto luego de una etapa de “tiradera” que alcanzó tendencia en las plataformas de Twitter y Youtube con millones de visualizaciones.