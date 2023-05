La Ceremonia de Clausura del 76º Festival de Cannes tendrá lugar esta noche a las 20:30 horas de Francia (2:30 de la tarde en República Dominicana).

Será retransmitida en directo por France 2 e internacionalmente por Brut.

El Jurado, presidido por el director Ruben Östlund dará a conocer la Palma de oro y otros ganadores.

Las 21 películas en competencia han sido evaluadas también por la directora Maryam Touzani, el actor Denis Ménochet, el guionista/director Rungano Nyoni. Así mismo la actriz/directora Brie Larson, el actor/director Paul Dano, el guionista Atiq Rahimi.

Parte del jurado ha sido el argentino Damián Szifron director de relatos salvajes. Y también la directora francesa Julia Ducournau.

Los miembros del jurado (Festival de Cannes)

Cámara de Oro, cortometrajes y otros

La actriz Anaïs Demoustier, presidenta del jurado, entregará el premio Caméra d’or a la mejor ópera prima. La actriz Stacy Martin y el director Ildikó Enyedi, presidente del Jurado de Cortometrajes y La Cinef, entregarán la Palma de Oro a los cortometrajes.

El actor Orlando Bloom entregará el Premio del Jurado. El actor Song Kang-ho, ganador del año pasado a la Mejor Actuación de un Actor por Broker y la actriz Zar Amir Ebrahimi, ganadora del año pasado a la Mejor Actuación de una Actriz por Holy Spider, premiará la Mejor Actuación de una Actriz y la Mejor Actuación de o premios de actor respectivamente.

Un Certain Regard

El actor John C. Reilly, presidente del jurado de Un Certain Regard, entregará el Premio al Mejor Guión, mientras que Pete Docter, director creativo de Pixar Studios, entregará el Premio al Mejor Director.

El Festival de Cannes también se verá honrado esta noche por la presencia excepcional del legendario cineasta Roger Corman, quien presentará el Gran Premio junto al virtuoso Quentin Tarantino.

Finalmente, como parte del espectáculo de cierre la Palma de Oro será entregada por la formidable e inspiradora Jane Fonda.

La Ceremonia de Clausura marcará el final del 76º Festival de Cannes y será seguida por la proyección de la película Elemental de Peter Sohn en el Grand Théâtre Lumière.

https://www.festival-cannes.com/en/press/press-releases/the-closing-ceremony-of-the-76th-festival-de-cannes/

En competencia

Las 21 películas que compiten por la Palma de Oro de este año son: Firebrand de Karim Aïnouz, Asteroid City de Wes Anderson, Rapito (Kidnapped) de Marco Bellocchio, Les Filles d’Olfa (Cuatro hijas) de Kaouther Ben Hania, L’Été dernier (Last Summer) de Catherine Breillat, Kuru Otlar Ustune (About Dry Grasses) de Nuri Bilge Ceylan, Le Retour (Homecoming) de Catherine Corsini, The Zone of Interest de Jonathan Glazer, Club Zero de Jessica Hausner, May December de Todd Haynes , Monster de Kore-Eda Hirokazu, Kuolleet Lehdet (Hojas caídas) de Aki Kaurismäki, The Old Oak de Ken Loach, Il Sol dell’ avvenire (A Brighter Tomorrow) de Nanni Moretti, La Chimera de Alice Rohrwacher, Black Flies de Jean- Stéphane Sauvaire, Banel e Adama de Ramata-Toulaye Sy, La Passion de Dodin Bouffant (El Pot-au-Feu) de Tran Anh Hùng, Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída) de Justine Triet, Jeunesse (Le Printemps) (Juventud (primavera)) de Wang Bing, Perfect Days de Wim Wenders.

Sigue la Ceremonia de Clausura desde el exterior

La Ceremonia de Clausura será retransmitida en directo internacionalmente en inglés y francés por Brut. sin bloqueo geográfico, a través de los siguientes enlaces: Brut. América – Brut. Costa de Marfil – Brut. Egipto – Brut. España – Brut. Entonces – Bruto. Marruecos – Brut. México – Brut. Senegal – Brut. Túnez