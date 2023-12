El Cañonazo de Fin de Año es el concierto con el que se despide el año 2023 y se recibe el 2024 y corre bajo la responsabilidad de los dos ritmos nacionales que son Patrimonio de la Humanidad: el merengue y la bachata.



Para ello Alberto Cruz ‘Pirincho’ ha gestionado la participación estelar de Héctor Acosta “El Torito”, Los Hermanos Rosario y Elvis Martínez “El Camarón”. “El fiestón va a durar hasta las seis de la mañana”, aseguró el productor a elCaribe.



“Tendremos sancocho dominicano para los que lleguen hasta el amanecer. tendremos amenidades como sombreros, pitos, serpentinas, que sin lugar a dudas forman parte de la decoración de la alegría”, dijo.

Alberto Cruz produce por segunda ocasión lo que ha llamado “El Cañonazo de Fin de Año Bailable”.



El concierto bailable tendrá animación y del mismo modo un Dj que se encargará de que no falte la buena música entre orquesta y orquesta. “Las boletas están a la venta a través de la plataforma Boletosexpress.com y esperamos también la presencia de muchos dominicanos de la diáspora, algunos de los cuales han alquilado habitaciones en el hotel Jaragua”, afirmó Pirincho.



Bailando con él, Ella me engañó, Esto se llama amor, son algunas de las bachatas que seguramente interpretará El Camarón.



Los Hermanos Rosario con Moviendo la cadera, La cleptómana, Me voy pal pueblo o Ya me liberé, aseguran la participación del público en la pista de baile.



Mientras que El Torito con Perdóname la vida, El Anillo, Sin perdón, Con qué ojos o Quizás sí, quizás no, llevará la música a la máxima expresión del goce.