El gerente general de los Sixers de Filadelfia, Daryl Morey, admitió ayer a 97.5 The Fanatic que James Harden prefiere “estar en otro lugar”, pero dijo que el equipo solo lo cambiaría por un jugador que mantendría a los Sixers como contendientes al título.



Harden optó por su contrato de 35.6 millones de dólares para la temporada 2023-24 antes de la agencia libre con la intención de ser canjeado. Según los informes, quiere jugar para los Clippers. Morey, quien pasó ocho temporadas con Harden en los Houston Rockets, dijo que está “intentando honrar” la solicitud de Harden, pero solo al precio correcto.



“Si no conseguimos un muy buen jugador o algo que podamos convertir en un muy buen jugador, entonces simplemente no lo haremos”, dijo Morey a The Fanatic, según Philly Voice. “Si James cambiara de opinión, todos estaríamos encantados”.