BOSTON. El árbitro principal en la derrota en tiempo extra de los Lakers 125-121 ante los Celtics el sábado, admitió que Jayson Tatum cometió una falta contra LeBron James en los últimos segundos del tiempo reglamentario, lo que dejó a los jugadores de Los Ángeles furiosos por otra derrota ligada a los oficiales.



Los Lakers tuvieron una oportunidad de oro para derrotar a los Celtics, líderes de la liga, cuando James condujo al aro con el marcador empatado con 4.0 segundos restantes. Llegó hasta la canasta cuando intentó una bandeja con la mano izquierda y Tatum lo golpeó en el brazo, fallando el tiro justo antes de que expirara el tiempo.



James inmediatamente se giró hacia el árbitro ubicado a lo largo de la línea de fondo, agarrándolo del brazo para indicar dónde ocurrió el contacto. Saltó arriba y abajo, golpeó el tabloncillo, se llevó las manos a la cabeza con incredulidad y finalmente se arrodilló en la pintura y apoyó la cabeza entre los brazos en el suelo. “Hubo contacto”, dijo el jefe de oficiales Eric Lewis a un reportero después del partido. “En ese momento, durante el juego, no vimos una falta”.



LeBron, inservibles sus 41 puntos -aunque le ponen ya a sólo 117 del récord de Abdul-Jabbar-, estaba abatido en el vestuario, sin ganar de hablar.



“Ya viste mi reacción… es revisable, no lo entiendo. Estoy atacando la pintura tanto como cualquier otro jugador en la liga que está lanzando tiros libres de dos dígitos cada noche. Honestamente, no lo entiendo”, lamentó ante los medios un LeBron que volvió a quejarse del perjuicio que están causando en los Lakers las decisiones arbitrales últimamente.



Los Lakers se han quejado de decisiones arbitrales en derrotas recientes ante Dallas, Filadelfia y Sacramento.



“[Tatum] lo cometió una falta. Él la cometió. Claramente”, agregó Anthony Davis. “Son tonterías—… Es inaceptable. Y garantizo que no les va a pasar nada a los árbitros. Honestamente, nos hicieron trampa esta noche. Es una falta flagrante… Es inaceptable, para ser honestos. Los árbitros estuvieron mal. Fueron malos esta noche”, añadió.