La NBA desveló las claves del primer NBA In-Season Tournament, un torneo estilo copa que se jugará anualmente en noviembre y diciembre y que tendrá en cuenta encuentros de la temporada regular antes de resolverse en una fase de eliminación a partido único.



La primera competición por la NBA Cup, el nombre del trofeo que se entregará al campeón, tendrá lugar del 3 de noviembre al 9 de diciembre de 2023.



Las semifinales y la final se celebrarán en el T-Mobile Arena de Las Vegas (EE.UU.) en un formato de “final four” (final a cuatro) del 7 al 9 de diciembre.



Antes de llegar a la ciudad del juego, los 30 equipos de la NBA serán divididos en seis grupos de cinco considerando sus balances de la temporada pasada:



Grupo A del Este: Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers y Detroit Pistons.

Grupo B del Este: Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards y Charlotte Hornets.



Grupo C del Este: Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls y Orlando Magic.

Grupo A del Oeste: Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz y Portland Trail Blazers.



Grupo B del Oeste: Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks y Houston Rockets.





Grupo C del Oeste: Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs.



Del 3 al 28 de noviembre, cada equipo jugará cuatro partidos en las ‘Tournament Nights’ (noches de torneo), encuentros de la temporada regular que también contarán para esta nueva competición.



Cada conjunto disputará dos partidos en casa y otros dos fuera y se medirá en una sola ocasión a cada uno de sus equipos rivales en su grupo.

6 mejores equipos de cada grupo pasan a otra ronda

Los seis mejores equipos de cada grupo se clasificarán para la siguiente ronda junto a dos comodines, que serán para el mejor segundo de cada conferencia.



Los cuartos de final se disputarán a partido único el 4 y el 5 de diciembre antes de que los cuatro conjuntos que continúen en competición viajen a Las Vegas para decidir el campeón.