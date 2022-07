Email it

Los Sixers de Filadelfia anunciaron oficialmente ayer que James Harden volvió a firmar con el equipo. El club no reveló los términos en un comunicado, pero el contrato de Harden es por dos años y 68.6 millones de dólares, e incluye una opción de jugador para la temporada 2023-24, dijeron fuentes a Adrian Wojnarowski de ESPN la semana pasada.



“Aquí es donde quiero estar. Aquí es donde quiero ganar, y creo que tenemos las piezas para lograr ese objetivo”, dijo Harden en un comunicado. “Desde mi primer día con la organización, el equipo y los fanáticos me han ayudado a sentirme como en casa aquí en Filadelfia. Estoy emocionado de construir a partir de la temporada pasada y no puedo esperar para salir a la cancha con los muchachos y emprender este viaje”.



Daryl Morey, presidente de operaciones de baloncesto del equipo, publicó una foto en Instagram de él posando junto a Harden cuando el base 10 veces All-Star firmó su contrato. “Ahora esto parece un trabajo para nosotros”, escribió Morey.