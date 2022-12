El dirigente habla del buen momento que viven las Estrellas y que los posiciona en el primer lugar del Todos contra Todos

Concluida la serie regular del torneo de béisbol otoño-invernal, las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey fueron dados como los favoritos para avanzar a la final, y dejaron fuera a uno de los equipos que mejor carta de presentación está registrando en el actual Todos contra Todos y que los mantiene en la primera posición.



Se trata de las Estrellas Orientales, que, a la pausa de las festividades de Nochebuena, hilvanan una racha de tres victorias.



“Estas tres victorias de manera seguida nos levantan el ánimo. Todos los muchachos están contentos de una manera totalmente diferente de ver las cosas y que nos ha llevado hasta este sitial”, dijo Tatis.



Las Estrellas vienen de derrotar 4-2 a los Gigantes del Cibao en partido celebrado la noche del pasado jueves en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, triunfo que los llevó a colocar marca de 3-1, mientras que el representativo de San Francisco de Macorís en 1-3, para posicionarse en el último puesto del Todos contra Todos del torneo que está dedicado a la memoria de don Tomás Troncoso Cuesta y en opción a la Copa Banreservas.



“Esta es una serie semifinal corta y no queremos chance. En esto no hay chance. Es ganar juego tras juego para estar en la final nuevamente. Vamos a salir a ganar cada partido y no hay dudas de eso”, puntualizó Tatis, quien llevó, en la campaña 2018-19 a las Estrellas a borrar una sequía de 51 años sin levantar la corona.



En la actualidad, el equipo de la enseña verde lidera el departamento colectivo de bateo con .291, hits (21), cuadrangulares (5), carreras remolcadas (17), los que menos se han ponchado con 19 y los que más bases se han estafado con seis. También comandan el OBP con .333, slugging (.455) y OPS (.789).



Parte de ese éxito que las Estrellas han experimentado en esta serie semifinal se debe al trabajo que ha desplegado uno de sus jugadores: Lewin Díaz, quien conectó de cuadrangular de manera seguida las noches del miércoles y el jueves.



“He venido trabajando súper fuerte para lograr todo esto. Aproveché esos trabajos para hacer algunos ajustes y gracias a Dios que me han dado mucho resultado. Eso no quiere decir que no voy a seguir trabajando. Seguiremos aprovechando todo este momento para poder ayudar al equipo a no solo estar en la final, sino a lograr la corona. Quiero ser parte de esa historia”, indicó Díaz.



Lewin ocupa el liderato de cuadrangulares del Round Robin, con dos palos de cuatro esquinas, así como encabeza el departamento de carreras remolcadas con cinco. Asimismo, ocupa el quinto lugar en promedio de bateo con .385.



Tras la pausa de Nochebuena, las Estrellas estarán de regreso al terreno este martes cuando viajen a Santiago de los Caballeros para enfrentar a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao a partir de las 7:30 de la noche.