Hasta el momento hay tres: Adames, Vladimir Jr. y Machado. Ramírez, Devers y Soto deben apurar la marcha

El club dominicano de los 30 cuadrangulares creció la pasada semana. Para una legión acostumbrada a tener varios accionistas en esa compañía en las últimas campañas, era desalentador saber que con la temporada en su recta final no había inquilinos en ese residencial.



Willy Adames sorprendió a “todo el vivo” que sigue las Grandes Ligas al ser el primero en la actual temporada con tres decenas de jonrones. ¿Un paracorto? ¿Ingresando en ese territorio antes que los cañoneros de nombradía? Esa es la pelota, el juego que no termina de sorprendernos, solo resta por decir.



Después de Adames lo hizo Vladimir Guerrero Jr., el primero y hasta la jornada de anoche el único pelotero de la Liga Americana con 30 tetrabases y 30 dobles en la actual estación.



El inicialista de Toronto, que ha mejorado un mundo en su defensa, tiene oportunidad de alcanzar las 100 impulsadas. Anoche comenzó a jugar con 90. Esta es su segunda campaña con esa cuota de palos de cuatro bases.



Manny Machado se ganó su visado el jueves tras su garrotazo contra los Cardenales de San Luis.

Por sexta campaña en su paso por el negocio el brillante tercera base compila esta cifra de vuelacercas. El domingo empalmó el 31, empatando con Adames para el liderato entre dominicanos, y por igual llegó a las 100 remolcadas. Es la tercera ocasión en su paso por las Mayores que logra el 30-100.



Aunque hay que analizar más a fondo, no es descabellado pensar que construye una carrera para el Salón de la Fama de Cooperstown.



¿Quiénes están cerca de sumarse a esta lista? José Ramírez, de Cleveland, que arrancará a jugar esta noche con 28 planazos detrás de la verja. Está en busca de su tercera temporada con esta cantidad de batazos de vuelta completa.



Luego le siguen Rafael Devers, de Boston, y Julio Rodríguez, de Seattle, ambos con 27, pero Rodríguez está en lista de lesionados de Seattle. Juan Soto suma 26 para los Padres. Le quedan nueve partidos para completar la meta.

Apenas dos llevan 100 carreras remolcadas

El líder en remolcadas entre los dominicanos es José Ramírez con 117. Luego va Machado con 100. Son los únicos hasta el momento con esa cuota de producidas. Cerca de unirse a ellos está Adames con 96, lo que le permitiría convertirse en un torpedero con una campaña 30-100. Esas son palabras mayores e incrementaría el valor del nativo de Jánico, Santiago de los Caballeros. Guerrero Jr. tiene oportunidad real, aunque la serie regular cada día se acerca más a su final. A Toronto le restan ocho encuentros. Devers tenía un tremendo ritmo en la primera mitad de la contienda, pero las lesiones le impidieron mantenerlo y ha estado en baja en la segunda mitad.