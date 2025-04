Lanzó anoche cinco entradas para su primera victoria con Marlins. Domínguez la sacó en derrota de los Yankees ante Diamondbacks

El dominicano Sandy Alcantara lanzó anoche cinco entradas efectivas para su primera victoria en 19 meses y los Marlins de Miami vencieron 4-2 a los Mets de Nueva York a pesar de conseguir solo tres hits.

Alcantara, quien se perdió la temporada pasada tras someterse a una cirugía Tommy John, permitió dos carreras y cuatro hits mientras ponchaba a cuatro en su primera victoria desde el tres de septiembre de 2023.



El ganador del Cy Young de la Liga Nacional 2022 no tuvo decisión en su debut de temporada el 27 de marzo. Graham Pauley conectó un doble de dos carreras en la cuarta entrada y Kyle Stowers bateó un jonrón para los Marlins.



El dominicano Ronny Henríquez relevó a Alcantara (1-0) y lanzó dos entradas sin permitir carreras antes de que Lake Bachar siguiera con un octavo perfecto. Anthony Bender consiguió su primer salvamento de la temporada. Senga (0-1) permitió cuatro carreras, dos de ellas limpias, y tres hits en cinco entradas. Ponchó a ocho y otorgó una base por bolas.



Eovaldi frenó a Cincinnati



Nathan Eovaldi lanzó un juego completo de cuatro hits, el primero de la temporada en las Grandes Ligas, y los Rangers de Texas superaron 1-0 a los Rojos de Cincinnati. Eovaldi ponchó a ocho adversarios y no dio bases por bolas en su quinto juego completo en su carrera. El derecho efectuó 99 lanzamientos, incluidos 70 strikes.



Fue la primera blanqueada de Eovaldi desde el 29 de abril de 2023, contra los Yankees y la tercera su carrera. Wyatt Langford conectó un jonrón por Texas en el primer inning contra Carson Spiers (0-1).



Cincinnati acumuló 14 hits en una victoria de 14-tres en el primer juego de la serie, pero Eovaldi (1-0) fue dominante. Los Rojos pusieron la carrera del empate en segunda con dos outs en el noveno capítulo, pero Eovaldi retiró al dominicano Elly de la Cruz con un rodado a primera.



Eovaldi retiró a sus primeros 12 bateadores, incluidos cinco ponches consecutivos en un tramo. Gavin Lux conectó un sencillo al inicio del quinto para el primer corredor de base de Cincinnati.



Toronto logra tercer triunfo seguido

Bo Bichette conectó un sencillo de dos carreras con dos outs en la octava entrada para romper el empate, y los Azulejos de Toronto ganaron su tercer juego consecutivo al imponerse 5-3 a los Nacionales de Washington.



Los Azulejos terminaron con 12 hits, todos sencillos. Bichette bateó un lanzamiento del zurdo dominicano Joé A. Ferrer (0-1), con duenta de 0-2, y envió la pelota por la línea de primera base para impulsar a George Springer y Will Wagner. Chad Green (1-0) consiguió un out para llevarse la victoria y Jeff Hoffman terminó con un noveno inning perfecto para su segundo salvamento en dos oportunidades.



El puertorriqueño José Berríos permitió dos carreras y cuatro hits en cinco entradas y dos tercios por Toronto. Caminó a tres y ponchó a ocho. El abridor de Washington, Trevor Williams, permitió tres carreras y diez hits en cinco entradas. No dio bases por bolas y ponchó a tres. Springer, Ernie Clement y Alan Roden conectaron sencillos productores en el ataque de tres carreras de Toronto en la segunda entrada.



El receptor venezolano de los Nacionales, Keibert Ruiz, conectó un sencillo de dos carreras contra Berríos en la sexta y CJ Abrams empató con un doble impulsor contra el zurdo Mason Fluharty, quien debutaba en las Grandes Ligas, en la séptima. Abrams se fue de 4-3 con dos dobles y anotó una carrera.



Tampa superó a Pittsburgh



Jake Mangum conectó tres hits más y Shane Baz ponchó a 10, un récord personal, en seis entradas, ayudando a los Rays de Tampa Bay a vencer a los Piratas de Pittsburgh 7-0.



Mangum impulsó dos carreras y anotó dos veces, un día después de que se fue de 4 de 4 con dos robos en su segundo juego de Grandes Ligas.



Brandon Lowe conectó un jonrón y Tampa Bay consiguió su tercera victoria consecutiva. Lowe terminó con tres hits y tres carreras impulsadas.



Baz (1-0) permitió siete hits y no dio bases por bolas en su primera apertura de la temporada. Mason Englert lanzó dos entradas antes de que Mason Montgomery terminara la serie de nueve hits para los Rays.



Yankees sufren primer revés



Eugenio Suárez conectó un Grand Slam ganador con dos outs en la octava entrada después de que Corbin Burnes lanzó cuatro entradas y un tercio en su debut con Arizona, y los Diamondbacks vencieron a los Yankees de Nueva York 7-5 para propinarles su primera derrota.



Los Diamondbacks anotaron cinco veces en la octava entrada dos días después de una octava entrada de ocho carreras contra los Cachorros de Chicago.



Geraldo Perdomo inició la remontada de Arizona con un sencillo productor ante Tim Hill, y Arizona llenó las bases con dos bases por bolas. Después de que Mark Leiter Jr. (0-1) ponchara a Josh Naylor, Suárez conectó su sexto Grand Slam de su carrera contra las gradas del jardín izquierdo para una ventaja de 7-4.



Los Diamondbacks remontaron para conseguir su segunda victoria consecutiva después de que Burnes permitiera cuatro carreras (dos limpias) y cuatro hits en su primera apertura desde que firmó un contrato de seis años y 210 millones de dólares con Arizona como agente libre el 30 de diciembre. El ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2021 ponchó a ocho y lanzó su cutter 65 veces en 98 lanzamientos.



Jasson Domínguez y Anthony Volpe conectaron jonrones solitarios ante Burnes para los Yankees, quienes anotaron 36 carreras en su barrida de tres juegos sobre los Cerveceros de Milwaukee el fin de semana pasado.



Milwaukee 5, Kansas 0

Eric Haase y Christian Yelich conectaron jonrones solitarios para respaldar un buen comienzo de Chad Patrick y los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Reales de Kansas City 5-0 para su primera victoria de la temporada.



Patrick les dio a los Cerveceros algo que no habían tenido hasta el momento: tres entradas sin permitir carreras para comenzar el partido.



Milwaukee permitió 24 carreras en las primeras tres entradas de sus primeros cuatro juegos.