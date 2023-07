Los Dodgers están dando marcha atrás en el programa de lanzamiento del as Clayton Kershaw, posponiendo una sesión de bullpen, aunque con la aclaración de que el zurdo no ha tenido ningún problema o retroceso con el hombro.



El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo ayer que no había un cronograma para cuando Kershaw esté listo para lanzar una sesión de bullpen o enfrentar bateadores en vivo. Durante tres días, la actualización de Roberts cambió de Kershaw enfrentando a bateadores en vivo, a lanzar una sesión bullpen, y finalmente a no hacer nada.



Kershaw realizó algunos lanzamientos en terreno plano desde los jardines antes del partido de ayer en Texas. El tres veces ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional y 10 veces seleccionado al Juego de Estrellas no ha lanzado en un juego desde el 27 de junio debido a un dolor en el hombro izquierdo.