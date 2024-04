José Ramírez remolcó una carrera en la victoria de Cleveland, mientras que Luis García empujó otra en el revés de Washington

Tanner Bibee y el bullpen de Cleveland repartieron 15 ponches para anular a los bateadores de Minnesota, Steven Kwan sumó tres imparables y los Guardianes estropearon ayer el primer juego de los Mellizos en casa con una victoria 4-2.



Bibee (1-0) igualó el máximo número de su carrera con nueve ponches, permitiendo una carrera en 5 1/3 entradas. Le siguieron cuatro relevistas y el dominicano Emmanuel Clase trabajó una novena perfecta para su tercer salvamento.



El puertorriqueño Carlos Correa totalizó tres hits y Edouard Julien bateó un jonrón por los Mellizos. Minnesota, que promedió más de 10 ponches por partido el año pasado, para liderar las Grandes Ligas, tuvo 15 abanicados y dejó varados a nueve corredores —ocho en posición de anotar.



El octavo episodio dejó muy en claro los problemas de los Mellizos. Minnesota estaba abajo por dos carreras y Correa inició el inning con un doble, pero se quedó varado en segunda dado que Scott Barlow ponchó a los dominicanos Carlos Santana, y Manuel Margot, así como al boricua Willi Castro en orden para poner fin a la amenaza. El abridor venezolano de Mellizos, Pablo López (1-1), permitió cuatro carreras —tres limpias— en 5 2/3 entradas.



San Luis ganó el primero en la casa



Nolan Gorman consiguió un doble de dos carreras que significó la ventaja en la séptima entrada, y los Cardenales de San Luis ganaron su juego inaugural de la campaña en casa, por 8-5 sobre los Marlins de Miami.



Jake Burger conectó un par de vuelacercas por Miami (0-8), que sigue sin ganar en la campaña y atraviesa por el peor inicio de temporada en las mayores desde que Atlanta y Minnesota perdieron sus primeros nueve compromisos en 2016.



Los Marlins son el único club de las Grandes Ligas que no ha ganado. Los Mets de Nueva York lograron ayer su primer triunfo de la temporada, ante Detroit.



El panameño Iván Herrera logró su primer jonrón en las mayores, al comienzo del segundo episodio por San Luis.



El triunfo fue para el mexicano Giovanny Gallegos y la derrota para el dominicano Sixto Sánchez (0-1).



Mets y Tigres dividen



Tyrone Taylor definió el encuentro con un sencillo y los Mets de Nueva York superaron 2-1 a los Tigres de Detroit en el segundo juego de una doble tanda, para lograr su primer triunfo en la campaña y en la era de Carlos Mendoza como su mánager.



En el primer encuentro, Colt Keith pegó un doble remolcador en la entrada número 11 que coronó la remontada de los Tigre para ganar por 6-3 Pete Alonso empató la pizarra en el noveno inning del segundo encuentro, mediante un un cuadrangular.



Luego de irse 13 entradas sin conectar hit, los Mets lograron dividir honores en la doble cartelera. Harrison Bader bateó un sencillo en el comienzo del octavo capítulo, el primer hit de Nueva York en el segundo encuentro. Los Mets (1-5) despertaron finalmente en el noveno para dar a Mendoza su primera victoria como mánager de las mayores. “Un alivio después de tanta espera. Algo especial”, comentó el venezolano Mendoza. “Estamos en un slump colectivo pero vamos a salir de esto… Ojalá hubiera sido antes”.



Nueva York no comienza una campaña con foja de 0-6 desde 1963, su segunda temporada en las Grandes Ligas. Horas antes, Detroit extendió su mejor inicio de temporada desde 2016 y provocó el peor comienzo de los Mets desde 2005.



El colombiano Gio Urshela añadió un sencillo de dos carreras con dos outs por los Tigres, que no pudieron igualar su mejor inicio desde 2016 en el segundo encuentro. Se programó un par de juegos debido a que los partidos previstos para el martes y miércoles no se pudieron disputar por lluvia. Shelby Miller (2-0) lanzó dos entradas sin permitir anotación en el primer juego. Michael Tonkin (0-2) se llevó la derrota por segunda encuentro consecutivo con los Mets.



Los Piratas se recuperan



Los Piratas de Pittsburgh se recuperaron de su primera derrota y el juego con menor puntuación de la temporada, produjeron una primera entrada de cuatro carreras gracias a la ayuda del sencillo de dos carreras de Rowdy Tellez para encaminarlos hacia una victoria 7-4 sobre los Nacionales de Washington.



Connor Joe contribuyó con su primer jonrón de la temporada y Michael A. Taylor agregó tres hits contra su ex equipo. Téllez, Oneil Cruz y Bryan Reynolds conectaron dos hits cada uno para los Piratas, que se pusieron arriba 7-1 y luego resistieron. Martín Pérez (1-0) lanzó 6 2/3 entradas, permitiendo dos carreras y seis hits y ponchando a seis. Los Piratas completaron su gira de apertura de temporada con un récord de 6-1 y han anotado al menos seis carreras en todos los juegos menos uno: su revés de 5-3 en el Nationals Park el miércoles.