Remolcó la única carrera de su nuevo equipo ante los Azulejos. Candelario pegó su doble 35 con los Cachorros

Tanner Bibee cubrió siete innings y el dominicano Ramón Laureano empujó la única carrera del encuentro al debutar con los Guardianes de Cleveland, que superaron anoche 1-0 a los Azulejos de Toronto.



Bibee (8-2) toleró seis sencillos, incluidos tres de Whit Merrifield, y siguió invicto en sus últimas nueve aperturas. El derecho repartió seis ponches y mostró la serenidad propia de un veterano al salir de un atolladero con las bases llenas. Laureano, puesto transferible por Oakland y adquirido el lunes por Cleveland, conectó un doblete impulsor en el segundo acto frente a Yusei Kikuchi (9-4), quien admitió tres hits en siete innings.



Trevor Stephan dio trámite a la octava entrada y el cerrador dominicano de Cleveland, Emmanuel Clase, laboró en el noveno y se acreditó su trigésimo salvamento pese a permitir dos sencillos dentro del cuadro. Clase retiró al emergente mexicano Alejandro Kirk con un elevado al bosque central, cuando había corredores en las esquinas, para el último out. Los Azulejos vieron cortada una racha de cuatro victorias.



Los Cachorros derrotan a los Mets



Mike Tauchmann rompió el empate con un cuadrangular en el octavo episodio, y Jameson Taillon retiró a los últimos 16 bateadores para ganar su cuarta apertura consecutiva, mientras que los Cachorros de Chicago derrotaron a los Mets de Nueva York, por 3-2.



Cody Bellinger también sonó un cuadrangular, y el brasileño Yan Gomes aportó con un doblete remolcador para los resurgentes Cachorros que ganaron por 16ta vez en 21 juegos. Iniciaron el día a dos juegos y medio detrás de los líderes Cerveceros de Milwaukee en la División Central de la Liga Nacional.



Pete Alonso conectó un jonrón tempranero de dos carreras para los descarrilados Mets que han perdido siete de sus últimos ocho juegos.



Tauchman incluso realizó una atrapada de alto grado de dificultad en lo profundo del jardín derecho para ayudar a que los Mets no consiguieran anotar en la baja del octavo episodio.



El venezolano Adbert Alzolay permitió un hit laborando en el noveno tramo y obtuvo su salvamento 15 en 16 intentos. Taillon (7-6) permitió tres imparables en siete entradas lanzadas, además ponchó a siete bateadores y entregó boleto a uno. Drew Smith (4-4) cargó con la derrota al recibir el cuadrangular de Tauchmann que le dio la ventaja a Chicago por primera vez en la noche.



El dominicano Jeimer Candelario conectó su doble número 35 de la campaña con los Cachorros.



Tucker castigó a Bautista



El Grand Slam de Kyle Tucker ante el dominicano Félix Bautista en la parte alta de la novena entrada dio ayer a los Astros de Houston la victoria por 7-6 sobre los Orioles de Baltimore.



Houston caía por 5-0 después de que Ryan Mountcastle y Adley Rutschman dispararon sendos vuelacercas ante el dominicano Framber Valdez en el primero y segundo episodio. Sin embargo, los Astros lograron una remontada notable en el noveno, ante quien es quizás el mejor cerrador de las mayores.



El emergente Jon Singleton abrió el noveno inning gestionando un boleto y el venezolano José Altuve siguió con un sencillo. Bautista (6-2) ponchó a Alex Bregman, pero el cubano Yordan Álvarez se quedó muy cerca de empatar con un batazo al prado central.



El quisqueyano Jorge Mateo, campocorto que jugó de inicio por segunda vez en el año en el jardín central, robó a Álvarez un extrabase innings antes, pero no pudo atrapar esta pelota, que rebotó contra la barda para un larguísimo sencillo. Tucker conectó una recta de Bautista y sacó la pelota entre el jardín derecho y el central, para su vigésimo cuadrangular del año. Ryne Stanek (3-1) ganó como relevista y Ryan Pressly resolvió a la perfección el noveno episodio para llegar a 27 salvamentos en 31 oportunidades.



Cabrera superó a Gwynn



El venezolano Eduardo Rodríguez laboró siete sólidas entradas, y los Tigres de Detroit frenaron la racha de cinco victorias de los Mellizos de Minnesota, al derrotarlos por 6-0.



Rodríguez (8-5) permitió solamente cuatro sencillos, ponchó a cinco y caminó a tres. El zurdo veterano, que estuvo cerca de ser canjeado a los Dodgers durante la fecha límite de traspasos, mejoró su marca a 4-1 con una efectividad de 3.63 en sus últimas siete aperturas.



El venezolano Miguel Cabrera llegó a la cifra de los 3.142 imparables, rebasando a Tony Gwynn, y alcanzando en el 19no lugar a Robin Yount en la lista de todos los tiempos. El as de los Mellizos, Sony Gray (5-5) ponchó a 10 en seis entradas. Fue cargado con tres carreras -dos de ellas limpias- además de siete imparables.