Dejaron en el camino a los Azulejos de Toronto, Cerveceros de Milwaukee, Rays de Tampa Bay y Marlins de Miami

Dos años después de sufrir 102 derrotas, los Rangers están ilusionando en los playoffs. El cubano Adolis García y Evan Carter dispararon sendos vuelacercas para respaldar la faena de Nathan Eovaldi, y Texas doblegó 7-1 a unos inofensivos Rays de Tampa Bay, barridos en esta serie de comodines de la Liga Americana.



García y Carter, novato de 20 años que se convirtió en el segundo pelotero más joven en la historia de la franquicia en postemporada, conectaron sus jonrones ante Zach Eflin, ganador de 16 duelos en la campaña y quien sin embargo no pudo mantener a flote la temporada de Tampa Bay.



Los Rangers pasaron por una serie de altibajos emocionales. Perdieron tres de cuatro juegos en Seattle, y permitieron que el título de la División Oeste se les escapara en el último día de la temporada regular. En vez de volver a casa con un pasaje automático a la Serie Divisional, Texas debió viajar al otro extremo del país.



Correa comandó a Minnesota



Carlos Correa contribuyó con un sencillo productor y un estupendo movimiento con el que hizo un out en una revirada de Sonny Gray, para que los Mellizos de Minnesota vencieran 2-0 a los Azulejos de Toronto, eliminados por barrida en la serie de comodines de la Liga Americana. Los Mellizos avanzaron en los playoffs por primera vez en 21 años para enfrentar a los Astros, campeones vigentes de la Serie Mundial. El primer encuentro de esta serie divisional a un máximo de cinco encuentros se realizará el sábado en Houston.



El escenario será familiar para Correa, quien jugó en Houston durante siete campañas antes de firmar con Minnesota como agente libre. El boricua guio a los Astros a tres apariciones en la Serie Mundial, coronándose en 2017, y parece listo para vivir otro octubre memorable.



Arizona borró déficit inicial



Zac Gallen se calmó después de un comienzo inestable y el bullpen de Arizona dio un paso al frente hasta el final, que ayudó a los Diamondbacks a barrer su Serie de Comodines de la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee con una victoria de 5-2. Apenas dos años después de sufrir una temporada de 110 derrotas, Arizona avanzó a la primera Serie Divisional de la Liga Nacional de la franquicia desde 2017.

Los Diamondbacks se enfrentarán a los Dodgers, campeones de la División Oeste de la Liga Nacional, en el primer partido de su serie al mejor de cinco el sábado en Los Ángeles.



Filadelfia dejó fuera a Miami



Bryson Stott aplastó el segundo Grand Slam en la historia de la postemporada de los Filis de Filadelfia y Aaron Nola lanzó siete entradas en blanco en una actuación digna de un as de postemporada que condujo a una victoria de 7-1 y una barrida de dos juegos sobre los Marlins de Miami en su Serie de Comodines de la Liga Nacional.