Josh Donaldson conectó jonrón por primera vez con su nuevo equipo, Freddy Peralta realizó otra salida estelar y los Cerveceros de Milwaukee derrotaron ayer a los Marlins de Miami 3-1.



Milwaukee (81-63) tiene 18 juegos por encima de .500, el máximo de la temporada, y alcanzó la marca por primera vez desde que terminó la campaña de 2021 con 95-67. Donaldson conectó un jonrón solitario al segundo piso del jardín izquierdo con un out en la cuarta ante Edward Cabrera (6-7) para poner a los Cerveceros adelante 2-1. Fue el undécimo jonrón de la temporada de Donaldson y el primero como Cervecero.



Peralta (12-8), que llegó con marca de 5-0 y efectividad de 2.09 en sus últimas ocho aperturas, permitió un jonrón inicial de Luis Arráez en el tercer lanzamiento del juego, pero luego retiró a 19 de los siguientes 20 bateadores y registró nueve ponches para llegar a 200 en la temporada. Peralta permitió una carrera y dos hits en seis entradas y un tercio y no dio boletos a ningún bateador. Hizo 95 lanzamientos, 67 de strike.



En Boston, el venezolano Gleyber Torres remolcó la carrera decisiva al conectar un sencillo productor de dos y luego inició un doble play con las bases llenas que puso fin al juego, para que los New York Yankees derrotasen 3-2 a los Medias Rojas de Boston en el primero de una doble cartelera. Rafael Devers pegó su jonrón 30 del año con Boston.