El antesalista llegó a ocho cuadrangulares con los Guardianes. En otro encuentro, Aaron Judge pegó su jonrón 15 con Yankees

Rhys Hoskins conectó un jonrón e impulsó cinco carreras, Jake Bauers remolcó dos anotaciones y los Cerveceros de Milwaukee doblegaron ayer 9-5 a los Guardianes de Cleveland para evitar una barrida. El sencillo de Hoskins en la sexta entrada de tres carreras impulsó al venezolano William Contreras con la carrera de la ventaja y su jonrón de dos carreras en la séptima puso el marcador 7-2. Impulsó dos más en la novena con un sencillo para su cuarto hit de la tarde.



Bauers conectó un doble impulsor en la segunda entrada y un sencillo que llevó a Brice Turang a home en la sexta. Los Cerveceros tuvieron un récord de 2-4 en su gira por Tampa Bay y Cleveland.Logan Henderson (2-0) lanzó cinco entradas, permitiendo dos carreras y ponchó a siete en su segunda apertura en las mayores. El derecho permitió un jonrón solitario a Kyle Manzardo en la segunda entrada. El dominicano José Ramírez conectó un jonrón de tres carreras contra Jared Koenig en la octava, acercando 7-5 a los Guardianes. Fue el segundo jonrón en día seguido para Ramírez.



Arizona superó a San Francisco



Ketel Marte conectó dos jonrones, Eugenio Suarez añadió un cuadrangular de tres carreras y los Diamondbacks de Arizona utilizaron 13 hits para resistir y superar a los Gigantes de San Francisco 8-7.



El dominicano Marte castigó a Jordan Hicks (1-5) con jonrón solitario profundo al jardín derecho en la primera entrada y pegó un cuadrangular de dos carreras contra Hayden Birdsong en la cuarta.



El vuelacercas de Suárez llegó contra Birdsong con dos hombres en base en el tercer rollo. Fue el jonrón 13 de la temporada para el venezolano, quien disparó cuatro contra Atlanta el 26 de abril.



Ayer, todos los miembros de la alineación titular de los Diamondbacks pegaron hit, excepto el noveno en el orden, el venezolano José Herrera, que recibió dos bases por bolas.



Ryan Thompson (1-0) obtuvo la victoria como relevista mientras Arizona logró 12 ponches y los Diamondbacks ganaron dos de los tres juegos de la serie.



El boricua Heliot Ramos de los Gigantes produjo tres carreras, incluyendo un elevado de sacrificio en la segunda y un doble productor de dos en la cuarta. Jung Hoo Lee bateó jonrón con uno a bordo en la séptima, su segundo en dos juegos.



Yankees vencen a Marineros



Aaron Judge conectó un jonrón decisivo en la octava entrada para que los Yankees vencieran 3-2 a los Marineros.



Los Yankees estuvieron en desventaja durante gran parte del encuentro, en parte gracias a un par de jugadas destacadas del jardinero central de Seattle, el dominicano Julio Rodríguez, quien le robó un jonrón a Trent Grisham al iniciar el juego y luego impulsó dos carreras en el tercer inning.



El abridor de los Marineros, el quisqueyano Luis Castillo, permitió una carrera y seis imparables en seis innings de labor. Pero los Yankees empataron el marcador 2-2 en el séptimo episodio, cuando Paul Goldschmidt salió como emergente y disparó un cuadrangular que igualó las acciones.



Eso dejó el escenario listo para Judge en la siguiente entrada, y el líder de las Grandes Ligas en promedio de bateo y cuadrangulares no desaprovechó. Recibió un slider de Carlos Vargas (1-3) y no perdonó. El relevista Ian Hamilton (1-0) consiguió su primera victoria del año, mientras que el cerrador Luke Weaver se acreditó su cuarto salvamento de la temporada.



Mellizos arrasan con Orioles



Kody Clemens conectó un jonrón de tres carreras en la octava entrada para guiar a los Mellizos de Minnesota a su 10ma victoria consecutiva, al imponerse 8-6 sobre los Orioles de Baltimore en el segundo juego de una doble cartelera.



Minnesota remontó un déficit de 3-0 para ganar el primer encuentro 6-3, y luego volvió a venir de atrás tras estar abajo 6-4 en el segundo juego. Los Mellizos estaban a una carrera cuando Willi Castro abrió la octava con un sencillo, se robó la segunda y avanzó a tercera por un balk de Yennier Canó (0-3). Luego de un boleto a Royce Lewis, Clemens disparó un batazo por el jardín derecho para darle la ventaja a Minnesota.



Kody Funderburk (1-0) se llevó el triunfo como relevista. Cole Sands lanzó una novena entrada perfecta para apuntarse su primer salvamento.



Los Orioles anotaron seis carreras en el tercer inning, gracias en gran parte a un grand slam de Cedric Mullins y un jonrón en solitario de Heston Kjerstad, pero no volvieron a producir después de eso. Trevor Larnach aportó un cuadrangular de dos carreras en el segundo episodio para los Mellizos. Minnesota llegó a tener ventaja de 4-0 antes del gran tercer inning de Baltimore.