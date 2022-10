El equipo neoyorquino eliminó a Cleveland. Se mide desde hoy a Houston en la serie de campeonato de la Liga Americana

Giancarlo Stanton y Aaron Judge anestesiaron temprano a Cleveland con un par de jonrones y los Yanquis de Nueva York se impusieron ayer 5-1 ante el conjunto de los Guardianes en el quinto juego de la serie divisional de la Liga Americana para citarse otra vez con Houston por el cetro del circuito.



El mánager de los Yanquis, Aaron Boone, ganó su apuesta al recurrir a Néstor Cortés como abridor con tres días de descanso en lugar de Jameson Taillon, un cambio de planes precipitado cuando la noche lluviosa del lunes provocó una postergación. Por el contrario, el piloto de Cleveland Terry Francona no se apartó del libreto original al mantener a Aaron Civale como abridor en vez del as Shane Bieber.

Civale llegó descontrolado y los Guardianes nunca pudieron recuperarse luego que Stanton disparó un cuadrangular de tres carreras tras apenas 21 lanzamientos. Civale se fue a las duchas de inmediato tras sacar solo un out.



Stanton aumentó al añadir un jonrón solitario en el segundo. Cortés dominó al lanzar pelota de tres hits en cinco innings, acreditándose la victoria.



Beneficiados con una jornada extra de descanso, Jonathan Loáisiga, Clay Holmes y Wandy Peralta completaron el resto de una faena de cinco hits.



Los más de 48,000 aficionados en el Yankee Stadium celebraron cuando Myles Straw bateó un rodado para el último out. El segunda base Gleyber Torres pisó la almohadilla para decretar el final y luego imitó mecer un bebé. Fue una mofa a Josh Naylor, el toletero de los Guardianes que hizo el gesto al recorrer las bases tras conectar un jonrón ante Gerrit Cole en el cuarto partido. Nueva York volteó un déficit 2-1 en la serie al mejor de cinco encuentros. Luego del desplome de su bullpen la noche del sábado en Cleveland, los Yanquis se llevaron los siguientes dos partidos y ahora se las verán contra Houston en un duelo de titanes.



Taillon abrirá la noche de hoy en el primer juego de la serie de campeonato en Houston, que tendrá a Justin Verlander en el montículo. La pulseada por el título de la Americana tendrá a los dos mejores clubes de la temporada regular, los Astros con sus 106 victorias frente a los Yanquis con 99. Todo un contraste con el choque de la Nacional entre San Diego y Filadelfia, ambos comodines.



Los Astros superaron a los Yanquis en una serie de campeonato que se fue a siete partidos en 2017, y también en seis juegos en 2019.