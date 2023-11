El conjunto amarillo se llevó el trofeo de campeón de la Serie de Titanes al barrer en los tres juegos a los Tigres del Licey

Queens, Nueva York.- Barrida lograda en la Copa de Titanes ante los Tigres del Licey y el trofeo de campeón en su poder en la mesa junto a Carlos Paulino, Tony Peña ve con optimismo el futuro inmediato de las Águilas Cibaeñas.



“Yo sé que estos juegos no significan mucho para la tabla de posiciones (standing de Lidom), pero sí significan mucho para las Águilas Cibaeñas de poner el equipo en una misma dirección ”, dijo Peña a los medios luego de finalizado el partido y la ceremonia de premiación.



Sonriente, con sobrada razón, Peña sabe que desde este martes, contra el mismo Licey, los partidos tendrán otro significado. “Esta no es la misma alineación, es otra. El ambiente es distinto y he visto a mis muchachos jugando relajados sin presión”, indicó.



Aclaró, especialmente a los fanáticos amarillos: “Nosotros no estamos fuera. Faltan 33 partidos. Nosotros vamos a jugar para las Águilas y nuestros fanáticos”. De su lado, Paulino, el veterano receptor que pegó el único jonrón el fin de semana, dijo que la escuadra del Cibao se ve distinto ahora.



“El ambiente es otro. La llegada de Tony Peña nos ha dado otro aire, especialmente con algunos jugadores que estaban un poco con él ánimo un poco bajo”, indicó. Dedicó el palo a sus hijos y les pidió a los seguidores de las Águilas que confíen en la tropa el resto del camino.



Las carreras



Las Águilas marcaron sus primeras siete carreras en el mismo inicio del partido ante el abridor novato Adrián Rodríguez (0-1). Luego produjeron dos más, una en el sexto episodio y otra en la séptima.

En cambio, el equipo de los Tigres ligó sus seis carreras, una en el tercero, dos en el séptimo y otras tres en la octava entrada.