ESCUCHA ESTA NOTICIA

MLB.- Mientras Gerrit Cole se somete a pruebas para determinar la causa de sus problemas en el codo derecho, los Yankees no han vuelto a intentar firmar al agente libre Blake Snell, según reportó Andy Martino de SNY. Sin embargo, eso no significa que el equipo no esté interesado en añadir otro abridor antes del Día Inaugural.

Bob Nightengale de USA Today escuchó que los Yankees han vuelto a entablar conversaciones con los Medias Blancas sobre el lanzador derecho Dylan Cease, aunque Nueva York aún no está ofreciendo a su segundo mejor prospecto, el jardinero Spencer Jones.

Desde la perspectiva de los Yankees, Cease podría ser preferible a Snell por varias razones. En primer lugar, Cease está bajo control del club por dos años más y costará mucho menos que Snell. Esto es especialmente importante para los Yankees, que ya se proyectan a estar por encima del cuarto umbral del Impuesto del Balance Competitivo de US$293 millones.

Además, Snell rechazó una oferta calificada, por lo que los Yankees tendrían que renunciar a sus selecciones de draft número dos y cinco en el Draft del 2024 – así como a US$1 millón de su bono internacional para el próximo período – para firmar al estelar zurdo.