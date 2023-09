Confirman que hay video de Julio Urías agrediendo a su pareja

El nuevo caso de violencia doméstica en contra de su pareja que protagoniza el lanzador mexicano Julio Urías parece complicarse aún más.

El jueves se revelaron más detalles sobre las circunstancias que rodearon el arresto de Urías. Por ello, la policía de Los Ángeles pidió que quienes tuvieran más información se presentaran. El DPS habló con las personas involucradas y, según Associated Press, determinó que había habido un altercado físico.

Según informa Jeff Passan de ESPN ahora las autoridades tienen en sus manos un video del incidente que Julio Urías protagonizo en donde agrede a la chica presumiblemente su pareja, Daysi Perez.

The latest on Dodgers pitcher Julio Urías from my colleague @pinepaula: The incident that led to Urías' arrest on suspicion of felony domestic violence charges was captured on video, which law enforcement now possesses. Story free and unlocked at ESPN: https://t.co/tnr7ZPaElM