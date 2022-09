Email it

Sexta edición del evento inicia este viernes con participación de 18 países

Punta Cana. La Fundación Dominicana de Turismo Deportivo dedicó al secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Manolo Ramírez (Pupilo), la sexta edición del Circuito Continental de Voleibol de Playa Norceca que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre en esta ciudad.

El clásico, que reunirá a 18 países y que tendrá como escenario las playas de Los Corales, repartirá 200 puntos para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe del Salvador y Panamericanos de Chile 2023.

“Me siento honrado con esta dedicatoria, agradezco de todo corazón que me hayan tomado en cuenta para aportar al deporte, este reconocimiento no solo se me hace a mí, sino también a miles de personas que conforma la institución a la cual pertenecemos y estaremos apoyando esta actividad garantizando la presencia de personas vinculadas al sector turístico y deportivo de Bávaro”, expresó Ramírez, durante un acto celebrado en el Downtown Mall Punta Cana.

Para el alcalde de Verón Punta Cana, Ramón Antonio Ramírez, el torneo se podrá realizar gracias a la pronta labor de la institución que acudió en ayuda de las zonas afectadas por el huracán Fiona.

“Este evento promueve y dinamiza el voleibol en esta localidad, será un torneo de alto nivel en el cual los países invitados saldrán contentos con el cálido trato que recibirán por nosotros los dominicanos”, acotó el alcalde Antonio Ramírez.

De su lado, Amós Anglada, vicepresidente técnico de la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli), expresó su agradecimiento al alcalde y a Manolo Ramírez por su apoyo al desarrollo del deporte.

Además, valoró el trabajo que viene realizando el presidente del Comité Organizador, Ernesto Veloz, quien ha estado pendiente de todos los movimientos de lugar para llevar el torneo a puerto seguro.

Dijo que Veloz, también presidente de la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos del Este (Asoleste), ha estado pendiente de cada uno de los detalles de la justa que conglomera a más de 200 atletas.

Entre los países confirmados se encuentran: Canadá, México, Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Aruba, Curazao, Surinam, República Dominicana, entre otros.

En el encuentro con la prensa se le hizo entrega de una placa de reconocimiento a Manolo Ramírez, en conjunto con el alcalde Ramírez e Iván Guilamo, director regional del Ministerio de Deportes y vicepresidente de la región Este de la Fedovoli.

También hicieron acto de presencia Félix Martínez, director de deporte de Punta Cana; Julio Rodríguez, árbitro internacional, entre otros.

Congresillo

El congresillo técnico se realizará este jueves a las 7:00 de la noche en las instalaciones del Hotel Impressive Resorts y Spa con los directores y delegados de cada una de las selecciones que tomarán parte en el evento.

El torneo cuenta con el respaldo de Marketing Sport EVENT, Smart Solutions Management, Gatorade, entre otros.