Elly De La Cruz le dedica monstruoso jonrón a Los Ángeles

El dominicano sensación de los Rojos de Cincinatti, Elly De La Cruz, deleitó a su fanaticada este fin de semana al al conectar su séptimo jonrón de la temporada contra los Dodgers de Los Ángeles.

El de Sabana Grande de Boyá demostró el dominfo nuevamente una y otra vez su destreza en el plato. Un swing poderoso que envió la pelota directo hacia las gradas en la victoria de los Rojos sobre los Dodgers 0-9.

Elly De La Cruz se fue de 5-4 en el juego y hasta se permitió una broma contra los Dodgers con un mensaje que se volvió viral.

“Lo primero es que estamos en mi ciudad. Esta es mi ciudad. Nos sentimos cómodos y estamos haciendo ajustes. Nací en LA. Es mi ciudad”, sentenció Elly De La Cruz asegurando que él y su equipo son «los que mandan» en Los Ángeles.

"First of all, this is my city."



Elly De La Cruz speaks on what it's like to play the Dodgers and adjusting his hitting approach while at the plate. pic.twitter.com/EiFe353shT