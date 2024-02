Elly de la Cruz rompe cristal de vehículo de Hunter Greene

Probablemente, no hay muchos lanzamientos de entrenamiento de primavera de los que Hunter Greene se arrepienta más que el que hizo el martes ante Elly de la Cruz.

El dominicano estrella de los Rojos de Cincinnati, Elly de la Cruz, bateó un foul ante un lanzamiento de Greene durante la práctica del martes. La bola, increíblemente desafortunada para el lanzador, terminó golpeando y rompiendo la ventanilla de su auto.

Elly De La Cruz smashed one of Hunter Greene's pitches foul… and right into his car 😂 #oops #reds pic.twitter.com/gwy3kJWLCN

This is hard to believe. This Elly De La Cruz foul ball during live BP off Hunter Greene smashed the rear driver’s side window of Greene’s luxury SUV. “You’re paying for it” Greene said. EDLC’s answer? “You make more than me.” pic.twitter.com/JlCI8wxPsL