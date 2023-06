Email it

Santo Domingo, 20 jun (EFE).- La Federación Dominicana de Sóftbol presentó este martes al equipo nacional masculino que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y le auguró éxitos porque, según el presidente de la entidad, Garibaldy Bautista, tiene todo a favor para ganar y ser referente en el área.

No obstante, Bautista se mostró cauto porque «en deporte no siempre gana el mejor, un batazo conectado con contundencia puede ser un out a distancia y una bola mal golpeada se puede convertir en un hit remolcador de una o varias carreras».

Según informó el gerente de selecciones nacionales, Fabio de León Sánchez, el conjunto dominicano estará integrado por Jeniel Volquez, Jhonny Suriel, Jean Carlos González y Luiyi Mena, junto a los receptores Juan Arias y Fernando Gómez.

En el cuadro interior estarán Albert Valerio, Juan Parra, Néstor Nova y Wilton Villafaña y, en los jardines, Pablo Modesto Figuereo, Hendry Bueno, Joel de Mota, Josuel Chalas y Francis Medina.

Frank Pérez será el dirigente, asistido por Joselito Ramos, Augusto Valera y Sergio La Hoz, y Juan Luis Medina actuará como delegado.

El presidente del softbol dominicano se refirió a las preselecciones en pitcheo, jugadores del cuadro y los jardines, con «valores insuperables».

Por ello, en su opinión, República Dominicana volverá a estar en los primeros lugares del softbol olímpico en la región del Caribe y Centroamérica en estos Juegos, que se celebrarán entre el 23 de junio y el 8 de julio en San Salvador y en los que Santo Domingo actúa como subsede en siete deportes (taekwondo, ecuestre, pentatlón moderno, canotaje, hockey sobre césped, ráquetbol y tiro al plato),

«Nuestro cuerpo monticular está integrado por veteranos y noveles con proyecciones internacionales, que son elogiados por los dirigentes mundiales», afirmó Garibaldy Bautista. EFE