Email it

No habrá título para Cristiano Ronaldo en esta, probablemente su última aparición en el torneo más importante del fútbol.



Después de comenzar en el banco de suplentes por segundo partido consecutivo, Ronaldo no pudo encabezar una reacción contra Marruecos, que venció 1-0 a Portugal en cuartos de final el sábado. Ronaldo, de 37 años, salió de la cancha llorando.



Había entrado como suplente a principios del segundo tiempo, cuando su equipo ya estaba en desventaja. Sustituyó al mediocampista Ruben Neves a los 51 minutos para su partido internacional 196, que iguala el récord del delantero kuwaití Badr Al-Mutawa.



En su quinta y probablemente última copa del mundo, Ronaldo también había sido suplente en octavos de final contra Suiza. Marruecos ganó el sábado con un cabezazo de Youssef En-Nesyri a los 42 minutos.



Ronaldo fue una de las primeras sustituciones dispuestas por el técnico portugués Fernando Santos, y tras recibir el brazalete de capitán del defensor Pepe, corrió al campo y empezó a alentar a sus compañeros. Cuando se agotaba el tiempo, alzó los brazos hacia los fanáticos portugueses —ampliamente superados en número por los marroquíes— para pedir su apoyo.



Ronaldo fue sentado ante Suiza luego de que Santos manifestó su enojo por la actitud del capitán en el partido contra Corea del Sur en el cierre de la fase de grupos. Portugal intentaba llegar a semifinales por tercera vez. Fue tercero en 1966 y cuarto en 2006. No había superado los octavos de final desde el Mundial de Alemania hace 16 años.