Christophe Galtier, técnico del París Saint-Germain, espera que Lionel Messi esté listo para jugar el miércoles próximo, en un partido de la liga francesa, donde recibirá al Angers.



El astro recibió descanso adicional tras conducir a Argentina a la coronación en el Mundial de Qatar, aportando dos goles en la final del 18 de diciembre. Messi volvió a los entrenamientos con el PSG el miércoles de esta semana, y sus compañeros formaron un pasillo de honor para festejar el triunfo del crack sudamericano. “Él estaba feliz y quizás incluso un poco conmovido de recibir esta ovación”, dijo Galtier el jueves. “Tenemos suerte de contar con un jugador como él”.



Galtier dijo que Messi, quien ostenta un récord con siete Balones de Oro, no está en condiciones de jugar de entrada el viernes en un partido de la Copa de Francia ante el Châteauroux de la tercera división.



“Leo entrenó ayer y hoy. Evidentemente no jugará mañana. Tuvo un Mundial extraordinario con mucho esfuerzo físico y retos”, comentó Galtier. “Tras haber discutido esto con él, trataremos de tenerlo listo para el próximo partido. Veremos. Esperemos que esté listo”.



Châteauroux se ubica en el 14to puesto de la tercera categoría, pero al menos no tendrá que enfrentar a Messi, Kylian Mbappé ni Neymar.



El último se ausentó del entrenamiento del jueves. Galtier dijo que la medida constituyó una precaución. Neymar, quien se dañó los ligamentos del tobillo derecho jugando la Copa del Mundo con Brasil, recibirá por lo tanto descanso en el duelo ante Châteauroux. Mbappé y el lateral derecho marroquí Achraf Hakimi están de vacaciones durante esta semana en Estados Unidos.