El astro Lionel Messi confirmó que el Mundial de Qatar será el “último” de su carrera. “Hay un poco de ansiedad y nervios al mismo tiempo… es el último”, admitió el capitán de Argentina en una entrevista que concedió a la plataforma Star+.



“Sí, seguramente sí”, respondió ante la insistencia del entrevistador sobre su última función en un campeonato mundial. A los 35 años, Messi jugará en Medio Oriente la quinta Copa del Mundo de su carrera. La primera fue la de Alemania 2006.



Es la primera vez que el astro del Paris Saint-Germain habla abiertamente de su futuro luego del Mundial que arrancará el 20 de noviembre. No aclaró si tras el certamen se retirará de la selección.



“No sé si somos grandes candidatos, pero creo que Argentina es candidata siempre por historia, lo que significa y más ahora por cómo llegamos”, comentó Messi sobre las posibilidades de la Albiceleste en Qatar. “Llegamos en un buen momento por cómo se dieron todas las cosas, con un grupo armado y muy fuerte. Pero después en un mundial puede pasar de todo, todos los partidos son dificilísimos. No siempre los favoritos son los que terminan ganando”.



Messi lanzó el anuncio justo cuando atraviesa el mejor momento con la casaca albiceleste, donde las cosas no siempre fueron sencillas para él. Tras el subcampeonato mundial de 2014, Argentina perdió otras dos finales de la Copa América en 2015 y 2016. Luego de este último tropiezo, el 10 renunció a jugar para su país. “No es lo mío, ya está”, declaró entonces. Retornó un año después. Argentina, campeón del mundo en 1978 y 1986, debutará el 22 de noviembre ante Arabia Saudí por el Grupo C. Luego se medirá ante México y Polonia.