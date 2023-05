El brasileño Vinícius Junior, por una inflamación en la rodilla izquierda, y el francés Karim Benzema, con un corte en el pie, no se entrenaron ayer junto al resto de sus compañeros y son duda para el partido que enfrentará al Real Madrid contra el Sevilla mañana.



La presencia de ambos jugadores en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán depende, según pudo saber EFE de fuentes del conjunto blanco, de si pueden entrenar o no en la sesión de hoy.



El brasileño podría, en caso de recuperarse, disputar su último partido fuera de casa de la temporada después de los insultos racistas que sufrió en Mestalla el pasado domingo y que han desembocado en numerosas muestras de apoyo para ‘Vini’ y en mensajes para luchar contra el racismo.



Por otro lado, Benzema no se entrenó debido a un corte en el pie derecho que sufrió en el minuto 10 del encuentro contra el Rayo Vallecano, en el que marcó 21 minutos después.



El atacante francés aguantó el dolor, jugó todo el partido y tras este recibió cinco puntos de sutura para cerrar la herida; por lo que no entrenó este jueves.



Ambos son dudas y la única baja segura para el técnico italiano Carlo Ancelotti es la del español Dani Carvajal, quien cumplirá sanción por acumulación de tarjetas tras ver la quinta amarilla contra el Rayo Vallecano por una entrada sobre Unai López en el minuto 60.