Email it

SANTIAGO. Cibao FC visitará mañana a Moca FC en el partido de vuelta de la serie semifinal B, que determinará quién será el primer finalista de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2022), teniendo como escenario el estadio Municipal a partir de las 6:00 de la tarde.



El club naranja estará buscando su quinta final, mientras que los aurinegros no han logrado estar en una etapa de cierre, por lo que persiguen su primera visita a final en la LDF.



En las cuatro finales del Cibao ha ganado dos, en 2018 y 2021, quedando subcampeones en 2016 y 2019.



Los dos oncenos llegarán descansados al choque, después de jugar el partido de ida el pasado 18 de septiembre y donde el Cibao FC se impuso 1-0, con gol de Carlos Ventura y asistencia de Juan David Díaz.

El club naranja llega con la ventaja de que una victoria o un empate, será suficiente para avanzar a la última etapa, contra el ganador de Atlético Pantoja y Vega Real, quienes juegan la otra semifinal el domingo.



De producirse una victoria de los mocanos con el mismo marcador de 1-0, como no hay gol de visitante, los clubes tendrán que jugar dos prórrogas de 15 minutos y si cumplida esa media hora no hay definición, entonces definen el ganador en penales.



Además del resultado en conjunto, se podrá disfrutar de otra batalla entre los porteros Miguel Lloyd, de Cibao FC y Odális Báez, de Moca FC.



También estará en juego el liderato de goles del campeonato. El argentino Gustavo Azcona, de Moca, está de líder con 13, mientras que en segundo está el colombiano Juan David Díaz, de Cibao FC, con 11 goles.