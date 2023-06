Guerrero Jr. lidera votos entre dominicanos para el Juego de las Estrellas

El antesalista de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., lidera entre los dominicanos seleccionados las votaciones al Juego de las Estrellas 2023 de las Grandes Ligas. La lista general la encabezan el venezolano Ronald Acuña Jr. y el japonés Shohei Ohtani.

Entre los dominicanos de la lista, Guerrero Jr. suma 545,976 votos, cifra que duplica en votos a sus otros coterráneos en la lista. Los otros dominicanos en la lista de seleccionados y sus votos son:

En cuanto a la selección general, el jardinero de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr. comanda las votaciones con 1,086,537 votos. El venezolano no solo lidera su posición sino que es el pelotero mejor votado en estas primeras de cambio, superando nada más y nada menos que al japonés Shohei Ohtani quien registró una cantidad de 924.182 votos como bateador designado de la Liga Americana.

Ronald Acuña Jr. of the @Braves & Shohei Ohtani of the @Angels are leading their respective leagues in the first balloting update for the 2023 ASG. The Scotts MLB All-Star Ballot is available now at https://t.co/QeTzbefggW, all 30 Club sites, the MLB App and the MLB Ballpark App. pic.twitter.com/DJFvIN5qGw