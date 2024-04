El Colegio Bilingüe New Horizons anunció la versión 2024 de la Copa de baloncesto Roberto Eduardo Mata, in memoriam.



Ocho equipos colegiales clasificados del “March Madness” del centro educativo (New Horizons Blue, New Horizons Orange, ABC, Cicre, Look At Me, Colegio Bautista Cristiano, Luis Muñoz Rivera y Dominico Americano) se disputarán los primeros lugares de la competencia. A esto se agrega las competencias de cuatro equipos de adultos, que estarán compuestos por egresados, padres y docentes.



La información fue ofrecida en un encuentro efectuado en las instalaciones del Colegio Bilingüe New Horizons, ubicado en el sector de Bella Vista, y estuvo encabezado por su directora académica, Priscilla Garrido, profesores, alumnos y miembros de la familia Mata.



El certamen anual, que inició en el 2018 como un homenaje a la memoria de Roberto Eduardo Mata ha concitado a cientos de familias de egresados y amantes del baloncesto que se dan cita cada año en esta fiesta deportiva.



“Para nuestra familia y la del New Horizons, esta copa representa el espacio idóneo para celebrar la vida, la fraternidad y la solidaridad mientras promovemos el deporte; además, queremos continuar apoyando el desarrollo de nuestros chicos con la donación de dos computadoras a jóvenes talentosos de escasos recursos que iniciarán sus carreras universitarias”, explicó Patricia López de Mata.