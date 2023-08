Las vigentes campeonas de este torneo Norceca superaron en tres sets al equipo de Cuba. Brayelin Martínez comandó el ataque con nueve puntos

QUEBEC, Canadá. Las vigentes campeonas de la República Dominicana del Torneo Continental Norceca iniciaron con buen pie la defensa de su título al vencer ayer al representativo de Cuba (25-14, 25-17 y 25-16), correspondiente al Grupo A, en el inicio del Campeonato Norceca 2023, el cual dará puntos para el ranking mundial.



El conjunto dominicano se enfrenta este miércoles a Costa Rica a las cinco de la tarde en la continuación del certamen de voleibol femenino de mayores.



La ofensiva de las ganadoras fue guiada de manera colectiva por Brayelin Martínez con nueve puntos, seguida de Vielka Peralta con ocho tantos, entretanto que Madeline Guillén y Yonkaria Peña se fueron con ocho puntos cada una.



Por Cuba brilló Greisy Fine Martinez con 10 puntos e Ivy May Vila aportó seis tantos. Dominicana tuvo en cancha a las estelares Brayelin Martínez y Brenda Castillo, que lucieron en magníficas condiciones, mientras que la acomodadora Niverka Marte repartió muy bien los balones a sus atacantes. Las criollas dominaron a su antojo los tres parciales sin recibir mucha resistencia de las cubanas que se presentaron con mucha gallardía, sin embargo, no pudieron hacer frente a las triunfadoras.



Es la victoria número tres en forma consecutiva que consigue la República Dominicana sobre Cuba si se cuentan sus dos encuentros donde se vieron la cara en el pasado Torneo Norceca Final Six en Santo Domingo, cuyo evento lo ganó Estados Unidos. En el partido de apertura, el equipo de los Estados Unidos tomó una ventaja temprana sobre Costa Rica, mostrando su experiencia y habilidad, y no miró hacia atrás, para ganar rápidamente 3-0 (25-3, 25-13, 25-5). La opuesta de Estados Unidos, Jordan Thompson, lideró la puntuación con 16 puntos. Nicole Mata lideró la puntuación para Costa Rica con cuatro puntos.