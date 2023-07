Email it

Los jinetes Carlos de León y Jimmy Jiménez ganaron ayer una carrera cada uno y siguieron con su cerrada lucha por el liderato de victorias este año, en el Hipódromo Quinto Centenario.



De León condujo a la victoria a la yegua Señorita Esther (3), en la segunda carrera del cartel # 57. Así llegó a 42 victorias en la temporada, líder entre los jinetes.



Jiménez llevó al triunfo a la yegua Don’t Baggagecheck (3), en la tercera carrera del cartel hípico y aumentó a 39 su total de montas ganadoras en el 2023.



El pool con seis ganadores tuvo un dividendo de 1,800.00 pesos por partes, más las partes de cinco. Con cinco ganadores el dividendo fue de RD$108.00. El monto apostado al pool de seis fue de RD$1,368,576.00.



En la primera carrera, se impuso Never Enough (6), del Establo Omar Abreu. Tuvo la monta del jinete Edwin Frías. Lo entrena Luis Valerón. Hizo tiempo de 1:26:1/5 en los 1,400 metros.



En la segunda carrera, la victoria fue para Señorita Esther (3), del Coast Stable. Tuvo sobre su lomo al jinete Carlos de León, quien siguió las indicaciones del entrenador José Francisco Cordero. Registró tiempo de 1:16:4/5 en los 1,200 metros.



En la tercera carrera, el primero en cruzar la meta fue Rejected (1), del Lia Stable. Llevó sus bridas el jinete José F. Rojas, quien siguió las pautas del entrenador Juan Miguel Encarnación. Marcó tiempo de 1:17:2/5 en los 1,200 metros. En la cuarta carrera dominó Not A Postino, del Establo Los Hermanos. Lo montó el jinete Antonio Holguín. Lo entrena Julio G. Pérez. Paró el reloj en 1:07:4/5 en los 1,100 metros.



En la quinta carrera, el triunfo fue para Don’t Baggagecheck (3), del Establo Tibi. Lo condujo el jinete Jimmy Jiménez, quien fue orientado por el entrenador Luis Valerón. Corrió los 1,100 metros en tiempo de 1:06:4/5. En la sexta carrera ganó Quiéreme y Bésame (4), del Establo El Triángulo. Cargó con el peso del jinete Roger Fidel, quien siguió las indicaciones del entrenador Héctor Colón. Paró las agujas del reloj en 1:50:1/5 en los 1,700 metros.