La versión número 15 del Clásico “Dr. Ángel Contreras” se disputará hoy, en el Hipódromo Quinto Centenario, a pesar del fallecimiento (el miércoles) del eminente galeno, criador y propietario de caballos de carreras, en cuyo honor es nombrada la competencia.



El anuncio sobre el particular lo hizo su hijo, el doctor Ángel Bennett Contreras, quien también es un destacado médico, así como un gran criador y propietario de caballos de carrera.



La competencia será la quinta del cartel # 82 y en la misma participarán seis ejemplares nativos, de dos años, no reclamables: Twice My Age (1), del New York Racing Stud; Queen´s Daughter (2), del Establo San Antonio; Jaiden D (3), del Daylannie Stable; Pícaro B. (4), del Establo Moisés; La del Wells (5), del Wells Stable; Taquillero (6), del Establo Travesía.



La carrera será a 1,400 metros. Se repartirá un premio de RD$430,282.00.



La potranca La del Wells (5) es la favorita del Consenso Hípico para ganar la prueba. Tendrá como jinete a Luiyi Ortiz.



La segunda favorita es Queen’s Daughter (2), cuyo jinete será Geison Hernández.



Comparten la condición de terceros favoritos, según el Consenso Hípico, los ejemplares Pícaro B. (4); y Taquillero (6), del Establo Travesía.



A Pícaro B. (4) lo montará el jinete Carlos de León. A Taquillero, el jinete Jimmy Jiménez.

Esos dos jinetes son primero (De León) y segundo (Jiménez) en el liderato de victorias entre sus colegas, este año (2023).



El doctor Ángel Contreras Mejía fue el fundador, en 1981, de Rancho San Antonio, finca especializada en la crianza de caballos de carreras. También del Establo San Antonio. Fue el criador del legendario caballo Sicótico, el único nativo del país que ha ganado el Clásico del Caribe.



El médico y deportista falleció el pasado miércoles, a los 91 años de edad. Estaba afectado por problemas de salud desde hacía algún tiempo.