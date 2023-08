El sexteto de los Estados Unidos se convirtió en el equipo campeón de la Copa Panamericana de Voleibol Final Six, que se celebró en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriver Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



Las norteamericanas, que no conocieron derrotas (6-0), dispusieron de la República Dominicana (Reinas del Caribe) en tres sets (25-18,25-20,25-21) en un encuentro que se realizó a casa llena. El equipo femenino dirigido por Brad Rostratter no regaló nada desde que saltaron al taraflex, dominando los ataques (132-117), bloqueos (42-32) y los servicios (99-85).



Las ´Reinas´, que habían ganado el evento en dos años consecutivos (2021 y 2022), no pudieron ante las estadounidenses que manejaron a su antojo todo el trayecto del partido que duró dos horas y 10 minutos. Simone Lee, electa Jugadora Más Valiosa del torneo, fue la responsable de comandar a las “Gringas” tras culminar el encuentro con 29 puntos, 26 de ellos en el ataque y 3 en bloqueos. Le escoltaron Sarah Parsons, quien aportó 18, mientras que Taylor Mims agregó a la victoria 14 tantos. Por las dominicanas Yonkaira Peña fue la más destacada 17, mientras que Jineiry Martínez y Gaila González anotaron 10 puntos cada una.



Jugadoras Todas Estrellas



Simone Lee (Mejor Ataque); Ivy May Vila (Segunda Mejor Atacante); Karen Rivera (Mejor Anotadora); Laura Suárez (Mejor Bloqueo); Yaneirys Rodríguez (Segunda Mejor Bloqueo); Gaila González (Mejor Opuesto); Joselin Laudero (Mejor Defensa); María Vila (Mejor Acomodadora); Jasmine Rivert (Mejor Servicio).



El seleccionado de Cuba conquistó la medalla de bronce al superar en cuatro sets a México durante la última jornada del Final Six. Las cubanas dominaron el encuentro 22-25, 25-17, 25-17, 25-18 para así conquistar el tercer peldaño. l elCaribe