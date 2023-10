El presidente de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), Gilberto García informó que la entidad se desliga del caso de 23 jóvenes deportistas que habrían acudido al consulado de los Estados Unidos con documentos falsos en procura del visado para participar en un torneo de este deporte.



Entrevistado por la vía telefónica, García, señaló que parte de los 23 apresados (cuatro de ellos mujeres) son atletas que no están de manera activa en el deporte. “Personal del consulado de los Estados Unidos nos contactaron sobre esta situación. Son atletas que buscan salir del país en busca de una mejor vida y utilizan estas vías fraudulentas para lograr el objetivo”, dijo el federado.



Manifestó que personas ajena a las Asociaciones de Judo San Francisco de Macorís, Azua y el Distrito Nacional falsificaron documentaciones de estas entidades con la finalidad de obtener el visado para el certamen que se celebraría del 20 al 26 del presente mes en Albany High School de la ciudad de Nueva York.



“La Federación Dominicana de Judo se desliga totalmente de toda esta situación con estos jóvenes, algunos de ellos no activos en este deporte. Estamos en contacto permanente con el consulado norteamericano para aclarar toda esta situación y dar con los responsables”, señaló García.



Los jóvenes fueron detenidos cuando los oficiales de la Embajada se percataron de que la documentación era supuestamente falsa. De los apresados, 12 son de la Asociación de Judo de la Provincia Duarte, de la Escuela Sergio Javier Then, según dos cartas selladas y firmadas por sus allegados representantes. El caso está bajo investigación y se esperaba que en las próximas horas el Ministerio Público deposite solicitud de medida cautelar.



Las autoridades detuvieron a los alegados judocas la tarde de este martes. Precisamente cuando estos acudían a la consulado norteamericano en busca del visado para participar en un torneo.