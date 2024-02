El jinete Héctor Hernández ganó ayer dos carreras como jinete sustituto, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el dividendo del pool de 6 fue RD$1,540.00 por partes, más las partes de cinco.



Hernández sustituyó al jinete José Francis Rojas, por enfermedad de éste, y condujo a la victoria a los ejemplares Compressor (4), en la cuarta carrera; y Sky’s The Limit (5), en la sexta carrera.



El pool de 6, con cinco ganadores, tuvo un dividendo de RD$96.00. El pool de 5 pagó RD$1,320.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,166,880.00.



En la primera carrera, dominó By Me Now Wells (3), del Wells Stable. Llevó la monta del jinete Luiyi Ortiz, quien siguió las instrucciones del entrenador Juan E. Ozuna. Registró tiempo de 1:20:2/5 en los 1,300 metros.



En la segunda carrera, se impuso Giveityourbestshot (4), del Establo Moisés. Lo condujo el jinete Carlos de León, a quien trazó pautas el entrenador Iván Díaz. Marcó tiempo de 1:47:4/5 en los 1,700 metros. En la tercera carrera, la victoria fue para Rocci And Lissa (1), del Establo Hermanos Lara. Llevó sus bridas el jinete Joel Castro, quien siguió las indicaciones del entrenador Richard Aristy. Hizo tiempo de 1:07:4/5 en los 1,100 metros. En la cuarta carrera, triunfó Compressor (4), del Establo Marifé. Tuvo en el lomo al jinete Héctor Hernández, quien fue orientado por el entrenador Luis Valerón. Hizo un tiempo de 1:13:00 en los 1,200 metros.



En la quinta carrera, ganó el descartado Alticornio (4), del Establo Fab Five. Lo montó el jinete Carlos de León, a quien impartió instrucciones el entrenador José Luis Negrón. Detuvo el reloj en 1:06:00en los 1,100 metros.



En la sexta carrera, el primero en cruzar la meta (1,400 metros) fue Sky’s The Limit (5), del Establo Marifé. Cargó con el peso del jinete Héctor Hernández, a quien adoctrinó el entrenador Luis Valerón. Cronometró 1:27:00.