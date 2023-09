Marileidy Paulino ha ganado muchas competencias, especialmente este año en el que se ha coronado campeona mundial y consolidado en el primer lugar del escalafón mundial. El secreto de la velocista está en la fortaleza de su mente.



Paulino dijo que apela a esa fortaleza ante la ausencia de su entrenador en algunas competencias celebradas en Europa. “Creo que sobre todo es la mente, la fortaleza que Dios me ha dado para que aun sabiendo que mi entrenador estaba en el país, yo (en Europa) sentía en mi corazón que él estaba conmigo”, explicó Paulino. Su entrenador Yassen Pérez no ha podido viajar a sus últimas competencias por falta de visado europeo.



Paulino aprovechó para animar a sus compañeros atletas. “Y le diría a mis compañeros que sigan creyendo en ellos, que sigan trabajando, aunque el mundo se nuble todo se puede, siempre y cuando hagan el juego limpio”, expresó Paulino a ser recibida por las autoridades deportivas, familiares y amigos que la vitorearon al arribar al Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez.



Un nutrido público que esperaba a los viajeros que llegaban por la terminal se unió con aplausos y mensajes para la primera mujer que logra un campeonato mundial individual en atletismo para el país.

Los 47 segundos en los 400 metros y el regreso de la campeona olímpica Shaune –Miller Uibo fueron temas en la rueda de prensa que coronó el recibimiento.



“Esa será una de mis metas con miras a los Juegos Olímpicos del 2024, llegar con la mejor preparación posible y tratar de alcanzar los 47 segundos. (con Miller-Uibo) no es venganza, pero no tengo miedo, Dios es que sabe”, dijo Paulino.



La laureada deportista reveló que en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 correrá en la especialidad de los 200 metros, y no los 400, como parte de la preparación para los Juegos Olímpicos París 2024.

Camacho y Bautista lideraron el recibimiento

El ministro de Deportes, Francisco Camacho, junto al presidente del COD, Garibaldy Bautista, así como directivos de la Federación de Atletismo, encabezaron el acto de bienvenida a Paulino. “Hemos venido a darle la bienvenida a Marileidy en nombre del presidente Abinader. Pienso que ya la perdimos porque se ha ganado el corazón del mundo, especialmente de Latinoamérica”, resaltó Camacho.