Robinson Canó firmado por los Bravos en MLB

Los Bravos de Atlanta adquirieron al veterano infielder dominicano Robinson Canó desde los Padres de San Diego a cambio de dinero en un movimiento que sorprendió al mundo del béisbol este fin de semana.

De acuerdo con el corresponsal de MLB, Jon Heyman. Atlanta se convierte en el tercer equipo este año para el pelotero de 39 años de edad. Esto, tras su liberación por parte de los Mets de Nueva York el 8 de mayo y posteriormente firmado por los Padres.

Canó ha visto acción en solamente 24 juegos en las Grandes Ligas en esta temporada de 2022. Algo que no se esperaba para un jugador que incluso llegó a participar en los Juegos de las Estrellas durante su época como segunda base de los Yankees de Nueva York. Su más reciente presentación en las mayores fue el 1 de junio en contra de los Cardenales de San Luis en calidad de bateador emergente.

Braves are planning to activate Robinson Cano today — just in time for series vs. Mets