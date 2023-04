Tatis Jr. reconoce el mal inicio de los dominicanos en los Padres

Incluso meses antes del inicio de la temporada 2023 de MLB, todos los ojos estaban puestos en la ofensiva de los Padres de San Diego, especialmente del «Big-3» compuesto por los dominicanos Juan Soto, Manny Machado y Fernando Tatis Jr. Eso no ha cambiado, pero ahora es para mal.

Por eso, el propio Tatis Jr. no se guardó nada sobre el mal inicio de sus compañeros. De acuerdo al San Diego Union-Tribune, el dominicano se mostró crítico sobre los malos resultados obtenidos hasta el momento.

«No puedes tapar el sol con un dedo. Este juego encontrará la manera de hacere humilde sin importar qué. Depende de nosotros seguir encontrando el camino correcto, nuestro camino. Y creo que estamos en ese camino», enfatizó Tatis Jr.

Los tres primeros bateadores en el lineup de los Padres van de 36-8 con corredores en posición de anotar esta temporada. Tatis tiene 2 de 4, Juan Soto 1 de 12 y Manny Machado 5 de 20.

Así, que Soto esté bateando .178 con un OPS de .683 y Machado .214 con un OPS de .536 parece ser la razón por la que los Padres están sufriendo en este inicio de temporada, pero la buena noticia es que la parte baja del lineup ha respondido, por lo que si todos -incluido Fernando Tatis Jr.- se combinan en su mejor nivel, podrían competir sin problemas por la Serie Mundial.

