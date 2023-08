Tim Anderson se disculpa por pelea con José Ramírez

El campocorto de las Medias Blancas de Chicago, Tim Anderson, acudió a sus redes sociales para tomar responsabilidad por sus acciones ante los Guardianes de Cleveland que terminaron en una pelea con José Ramírez.

«Quiero disculparme con toda la organización de los Medias Blancas, mis compañeros de equipo, el gerente y los entrenadores y con los fanáticos por mi participación en el altercado que tuvo lugar en Cleveland”, escribió Anderson en una publicación en su historia de Instagram.

“Esta ha sido una temporada increíblemente decepcionante para mí personalmente y para nuestro equipo. No entraré en las cosas que me dijeron los jugadores de Cleveland tanto el viernes por la noche como el sábado. Pero esos comentarios no excusan mi lenguaje o conducta. Yo asumo toda la responsabilidad de que mis emociones me superen. Los jugadores de Cleveland son libres de decir lo que quieran, pero solo diré que nadie tiene más respeto por el juego de béisbol que yo», agregó.

“Espero regresar después de cumplir mi suspensión y terminar la temporada jugando el mejor béisbol que pueda para ayudar a mi equipo”, concluyó.

La disculpa representa un giro en la actitud de Tim Anderson. Es de recordar que, pocos días luego de la pelea con José Ramírez, usó su redes sociales para enviar un mensaje amenazante dirigido al dominicano y a los Guardianes de Cleveland, que borró minutos después.

«Se bajó de mí, no nos vamos a engañar con eso, esta mierda. Nos pondremos al día con ellos más tarde» fueron parte de las palabras de aquel mensaje.

Tim Anderson está teniendo una mala temporada ofensiva, también su equipo no ha jugado buen beisbol, sin mencionar lo que paso con Jose Ramírez. Sin lugar a dudas una de sus peores temporadas.