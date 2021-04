Abel “se quema” en asistencia a actos públicos y sesiones

Santiago. Si se hiciera un pase de lista para poner nota por asistencia, el alcalde Abel Martínez reprobaría la materia, ya que no asiste a la mayoría de las actividades, incluidas las convocadas por la Alcaldía.



Sin explicación válida, no asiste a los actos patrios, ni a las inauguraciones de la Presidencia, incluidas las que hacía el gobierno de su partido. No coincide en actividades con la actual o las que han sido gobernadoras o con los mandos policiales o militares. Esta práctica se ha hecho constante, incluso no va a la mayoría de los actos a los que convoca su gestión a través de la Dirección de Relaciones Públicas. Recientemente el regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Frank Medina, denunció que el alcalde Abel Martínez, no asiste a las sesiones ordinarias del Concejo de Regidores desde hace un año. “Durante el último año se llevaron a cabo 12 sesiones ordinarias y seis extraordinarias”, dijo. Sobre esta denuncia publicada en un medio nacional, la Alcaldía tiene su reacción y dice: “Todo cuanto ocurre en el Concejo es de total conocimiento del alcalde, que en todas las sesiones envía un informe pormenorizado de la gestión que encabeza”. La misma comunicación establece que el alcalde no está obligado a asistir. “En lugar de preocuparse por ver al alcalde, que se preocupen por presentar proyectos en nombre de la ciudad y apoyar las iniciativas positivas que emanan de la Alcaldía”, responde la Alcaldía.

Lo confirma

De su lado, la gobernadora Rosa Santos explicó que a todas las actividades que son institucionales convoca al alcalde, pero no va. “Le mandamos una invitación escrita, tenemos acuse de recibo, pero no hemos podido nunca lograr que él asista. Es un derecho que tienen las personas, de asistir o no a cualquier invitación”, precisó. Sin embargo, la representante del Poder Ejecutivo en Santiago, dijo que acudió dos veces a la Alcaldía y que la recibió con mucha amabilidad.

Su más reciente ausencia fue la de la sesión extraordinaria para la elección del nuevo presidente del Concejo Edilicio y voceros de los partidos, donde el informe de rendición de cuentas de sus memorias, correspondiente al primer año de su segundo mandato, fue introducido por el secretario general Jhonny Pichardo. Brilló por su ausencia en el inicio del plan de arborización “Santiago Verde”, que encabezaron la Gobernación de Santiago, el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES).

Selecciona actividades donde quiere estar

Abel ha cancelado entrevistas por no ser exclusivas o que involucran a otras autoridades, en muchas ocasiones filma lo que quiere proyectar con relación al rescate de los espacios públicos o para comprometer a los ciudadanos con la limpieza y el orden que promueve desde que asumió como alcalde. Prefiere ir a los programas de Santo Domingo, por lo que deja en “veremos” a los productores locales. Abel Martínez ha iniciado una ofensiva a nivel nacional para buscar la presidencia de la República, pero primero debe ganar una competencia interna en su partido, y antes, hacer empatía con los santiaguenses con los que hace poca vida común y de esta manera convencerlos de que es la mejor opción para el 2024.