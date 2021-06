Ángel Rondón y Díaz Rúa le responden a Jean Alain

El imputado en el caso Odebrecht, Ángel Rondón, expresó este martes que la carta enviada por Jean Alain Rodríguez es una reacción producida por “el fantasma que lo está persiguiendo”.

“A él le persigue un fantasma que tendrá que enfrentarlo cuando tenga que ir la justicia. Yo tengo cuatro años en este expediente y no tengo miedo, entonces él no debe de tenerle miedo a la justicia. Yo quiero verlo a él pero en los tribunales no en otros aspectos de la vida”, explicó.

Dijo que ofrecerá unas declaraciones junto a sus abogados, donde se pronunciará a los aspectos citados en la carta del exfuncionario.

Le recomendamos leer:

Manifestó que Jean Alain no debió enviar la misiva al Presidente, sino al Ministerio Público, reiterando que la participación de ese órgano es independiente.

“El debió enviar esa carta al Ministerio Público porque aunque dice que no la envió porque la magistrada Miriam se inhibió, el Ministerio no está acéfalo. Hay un procurar que Mirian delegó encargado de ese expediente”, sostuvo.

Mientras que el exministro de Obras Públicas y también imputado, Víctor Díaz Rúa, calificó como un “sobervio disparate” las declaraciones del exprocurador.

“Eso es poniéndose alante porque él sabe que lo están investigando”, dijo

Precisó que Rodríguez debe preocuparse por el daño que le hizo a las muchas personas y por los sectores puros del narcotráfico.

Expresó al exfuncionario que puede estar tranquilo porque en su vida nunca ha atentado contra la vida de nadie.

El exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez, denunció este martes ante el presidente Luis Abinader la supuesta amenaza de "asesinato" que hicieron los imputados en el caso Odebrecht Angel Rondón y Víctor Díaz Rúa.

Precisa que las declaraciones de Rondón fueron realizadas durante una entrevista en el programa de Acento TV, mientras que las de Díaz Rúa fueron emitidas en las audiencias.

Mediante una misiva, el exfuncionario expresó su preocupación, calificando a Rondón como un individuo que ha sido acusado de escandalosos actos criminales que incluyen el desfalco en el Plan Renove, fraude al Baninter y de corrupción en el caso Odebrecht, por el cual las autoridades norteamericanas han manifestado formalmente tener un alto interés, a través de la ordenanza presidencial No. 13818.

“Precisamente en esa condición de Jefe de Estado, pongo en su conocimiento la grave situación que atenta contra mi propia vida y la de mi familia ya que en fecha 26 de mayo de los corrientes, el ciudadano Ángel Rondón, imputado del caso Odebrecht, expresó de forma pública, clara y abierta durante el programa Acento TV, su deseo de asesinarme, solo limitando la ejecución del acto a no tener un instinto criminal. Es importante recordar que el Sr. Rondon durante el ejercicio de mis funciones como Procurador General de la Republica (2016-2020), y en estricto apego a las leyes, fue sometido a la justicia”.