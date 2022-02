Arnaud: liderazgo de Abinader es unificador en PRM

Wellington Arnaud, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), posee una experiencia y capacidad política de una persona de 80 años de edad, aunque tiene 45.



Con esa edad ha sido diputados dos veces al Congreso Nacional y ocupado cargos como director de campaña del PRM en el 2016 y responsable del proyecto del presidente Luis Abinader en el 2020 para toda la zona sur.

Mientras militó en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ocupó diversas posiciones, desde presidente de un comité de base, presidente de la Juventud Revolucionaria hasta miembro de la Comisión Política.

En la actual coyuntura y de cara a la convención para la renovación partidaria afirma que no tiene aspiraciones más allá de contribuir a que el presidente Abinader tenga éxito en su gestión de gobierno y que pueda continuar en el cargo por otro periodo de cuatro años. A pesar de eso, su nombre aparece entre los que pasaría a la Dirección Ejecutiva de la organización.

En base a su amplia experiencia afirma que el PRM vive un momento de unidad que no había visto en ese sector político y que el presidente Luis Abinader es la figura que ha logrado ese nivel de cohesión.

“Tanto el liderazgo tradicional como el liderazgo emergente estamos todos unificados apoyando al presidente Luis Abinader, y una muestra de eso es la modificación que hizo a los estatutos del partido para abrirle el camino y apoyando una nueva gestión a partir del 2024”, expuso Arnaud en la entrevista especial de elCaribe y CDN.

“El partido acaba ahora de hacer un evento espectacular de adecuar nuestros estatutos y abrirle el camino al presidente para que siga haciendo una obra como el pueblo lo está percibiendo, como lo quería la sociedad dominicana, de que cada peso se invierta para mejorar la calidad de vida de la gente y precisamente es un presidente que trabaja 17 horas, que es una gran motivación para todos los equipos y para mí es un privilegio pertenecer a este equipo de gobierno. Ese es el enfoque que tenemos”, comentó.

Agregó que no es que no existan otros liderazgos en ese partido sino que ahora el mayor lo ostenta el presidente Abinader. “No es que no haya otros, es que el mayor líder es él y todos estamos apoyándolo para que siga con su gestión tan eficiente que la población valora”, dijo.

Arnaud afirmó que la aprobación de la gestión de gobierno del presidente Abinader rosa el 70%. “El partido anda casi en un 50%; o sea, estamos en un buen momento, hay unidad en el partido, aprendimos de todas las cosas del pasado para nosotros ahora no cometer esos errores”, observó Arnaud.

“Obviamente no podemos cometer los mismos errores, la muestra es el partido unificado, ¿cuándo se había visto eso? el partido unificado para que el presidente pueda reelegirse sin problemas”, comentó el también director del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (Inapa).

Cuestionado sobre dirigentes que tienen un discurso crítico hacia la organización y la gestión de gobierno, afirmó que eso se resolverá a lo interno.

“Siempre quedan vestigios y esas cosas la vamos a resolver internamente, hay madurez en el partido; nosotros tenemos una conciencia tan grande de la unidad del partido, que tu escuchas a cualquiera peleando si le hablan contra su gobierno; ahí hicieron una propuesta, Catalino hizo un planteamiento público y que hizo la asamblea, todo el mundo en contra, votaron tres, él y dos más que andaban con él; puede haber gente que no esté alineada todavía; hay un presidente con el gobierno alineado y el que no hace las cosas bien, lo rompemos”, advirtió.

Consideró que no será necesario hacer primarias para elegir al presidente Abinader como candidato presidencial del PRM para las elecciones del 2024. “El liderazgo completo lo está apoyando, todos lo estamos apoyando”, subrayó.

Cuestionado sobre quienes deben ocupar la presidencia y secretaría general del PRM de cara a la convención a mediados de este año, sostuvo que las actuales autoridades, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, han hecho un gran trabajo al frente de esa organización.

“Las autoridades del partido lo están haciendo bien, yo quiero que sigan ahí. Estoy de acuerdo, ellos lo han hecho muy bien, yo quiero apoyar al presidente y al partido”, expresó el dirigente del partido oficial. Tanto Paliza como Carolina han manifestado que no tendrían problemas en continuar en sus cargos, pero que aún no toman esa decisión. Los estatutos del PRM prohíben a sus autoridades aspirar a la Presidencia.

Sobre la reelección opina que son otros tiempos

Cuestionado sobre el cambio estatutario que dejó atrás la cultura antirreelección que desarrolló el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y que en su versión de PRM cambió esa tradición, Arnaud dijo que él particularmente siempre ha sido abanderado del modelo norteamericano de dos periodos. Agregó además que cuatro años es un periodo muy corto para ejecutar un plan de gobierno debido a la lentitud del Estado. “Siempre lo he dicho, en el estatuto del PRD en su momento lo tuvo; lo que quiero decir es que la vida es dinámica y los pueblos van madurando, cuando valores, la historia está ahí; la historia del PRM aunque es corta, es una historia con un contenido histórico importante, como nace en el contexto de una lucha desigual, de un poder que se imponía, el PRM nació para salvar la democracia”, comentó el dirigente del PRM.