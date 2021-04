Royal Caribbean reveló información sobre su nuevo crucero, denominado 'Wonder of the Seas', que ahora está en construcción en los astilleros en Saint-Nazaire (Francia) y será el más grande del mundo cuando se bote en la primera mitad del 2022.

Con un tonelaje bruto de 236.857, el barco tiene 362 metros de eslora y 64 metros de ancho, y cuenta con un total de 18 cubiertas y 2.867 camarotes para acomodar hasta 6.988 huéspedes.

'Maravilla de los mares', que es su nombre en español, tendrá "el primer parque viviente en el mar, hogar de más de 20.000 plantas, sin mencionar algunos de los restaurantes de especialidades y boutiques de alta gama", según la empresa. El paseo marítimo estará en la popa, tendrá dos muros para escaladas en roca, un carrusel clásico y un 'teatro acuático al aire libre'.

La zona de piscinas y deportes albergará toboganes, hidromasajes y simulador de surf. Habrá canchas de baloncesto y voleibol, así como un campo de minigolf. Al mismo tiempo, tendrá spa y gimnasio, a parte de una zona juvenil y un club para adolescentes. La zona de entretenimiento contará con escenarios donde se presentarán "artistas de clase mundial" en espectáculos titulares, producciones originales y hasta en patinaje sobre hielo.

El debut del crucero se retrasó del 2021 al 2022 debido al impacto de los cierres de puertos y astilleros en todo el mundo por la pandemia. Una vez finalizado, se dirigirá inmediatamente a la ciudad china de Shanghái y se convertirá en el primer crucero de la clase Oasis en navegar desde Asia. Sus futuras rutas incluirán Chan May (Vietnam), Busan y Jeju (Corea del Sur), Cochín y Okinawa (Japón) y Taipéi (Taiwán, China). Los cruceros de la temporada inaugural ya están abiertos para reservas.