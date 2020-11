Carlos Guzmán afirma PLD perdió el enfoque; renunció pensando en las nuevas generaciones

El actual alcalde del Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán dijo este domingo que en los últimos años el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) perdió el enfoque de “Servir al partido para servir al pueblo”.

Tras abandonar las filas del partido morado aseguró que desde hoy inicia el comienzo del partido que llevará a República Dominicana por el camino de la prosperidad, el desarrollo y la modernidad.

Sostuvo además que la decisión la tomó no pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones.

“Gracias por haberme acogido y apoyado, pero he decido tomar un camino distinto. Hoy, con el compromiso que me caracteriza, les anuncio que pasó a un nuevo partido político, a un partido donde prima el interés colectivo y no el individual”, escribió mediante un mensaje colgado en su cuenta de Twitter.

Agradeció al PLD por acogerlo y apoyarlo en este nuevo camino durante su tiempo de militancia en la cúpula morada.

Expresó además que emprendió ese proyecto con valentía Asumimos este nuevo camino con valentía, decisión, sin miedo, con la mirada y el corazón en el pueblo, en la gente, en los más necesitados.

“Juan Bosch, quien fue nuestro líder y guía nos enseñó que: “Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Como dijo Juan Bosch “No basta tener ideas; hay que hacerlas realidad en lo grande y en lo minúsculo”.

Y para poder seguir contribuyendo con una República Dominicana más desarrollada, inclusiva y sostenible y lograr que Santo Domingo Norte sea transformada en una ciudad.” puntualizó.

Resaltó las palabras del fundador del partido quien decía que ningún hombre es superior a su pueblo y a A la patria no se le usa, se le sirve”.