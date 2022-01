Cheddy contra Alofoke: No seguiré postergando que ese hombre se meta con la carrera de mi hija

La humorista Cheddy García arremetió este viernes contra Santiago Matías (Alofoke), alegando que está cansada de que él trate de bloquear la carrera artística de su hija, Chelsy Bautista “La del Afro”.

En un video publicado en su cuenta de Instagram la comediante advirtió que no podía seguir postergando el llamado de atención al empresario, que precisamente se da en medio del estreno del más reciente tema de Chelsy, “La Zona V”.

Acusándolo de que “cada vez que Chelsy tiene un lanzamiento, ese señor la emprende y comienza a joder”, ‘Mamá’ dijo que si Alofoke volvía a intentar opacar el trabajo de su hija, ella iba a tener que frenarlo mandándole “piñas y cocotazos”.

“Que si es una estrategia, que si estoy usando la imagen de él, que si es controversia, que si es sonido, realmente, yo confió mucho en el potencial del ese tema…dije que si en este lanzamiento de este tema el comienza a joder yo voy a tener que frenarlo, ya mi paciencia se agotó. Yo no estoy promocionando el tema de Chelsy, el que quiera vaya a la plataforma ella, lo está haciendo sola, pero yo no puedo seguir postergando que este hombre se quiera cagar en la carrera de mi hija”, dijo furiosa García en el IGTV de nueve minutos.

En su rol de madre y mujer, Cheddy explica que su posición es defender a las artistas jóvenes que representan un rostro diferente en el género urbano y que optan por unas letras más limpias sin caer en lo explícito, mencionando entre ellas a su hija Chelsy, La Ross María, Leny Rodríguez, Yendry y La Gabi.

“ ¿Por qué él se empeña en minimizar el trabajo de estas exponentes?, ¿saben por qué?, porque sus líderes son las muchachas jóvenes que hacen músicas explicitas, eso yo lo respeto, porque eso es lo que a él le gusta, eso es lo que el promueve, pero yo soy mujer y me veo como la madre de todas esa muchachitas, y como si yo fuera la madre, ellas son solo victimas del poderío de hombres inescrupulosos, que manejan su carrera”.

Dijo que su hija no ha querido seguir el patrón de “éxito” que para Alofoke “es la música explicita, es Tockischa, La Perversa, que me cae súper bien, y Yailin.

Ante la situación la también actriz advierte que el problema grave de eso, es que “todas las muchachas que surjan y quieran hacer música urbana, no van a querer ser como Chelsy, no van a querer ser como Yendry o como Lenny, van a querer como Tockisha como la perversa y como Yailin y cantar ese tipo de música”.

“Pero me voy más lejos, no todas quieren ser cantante explícitas, todas quieren dar lengua, hacer tortilla, juntarse con hombres y mujeres… todo lo que es irrespeto a la mujer, con eso es que él está”, agregó,

A los que dicen que escupí para arriba

Cheddy García también se dirigió al público que la señala por criticar las letras explicitas, insinuándoles que “escupió para arriba”, porque su hija resultó ser artista urbana, a lo que respondió que no es su caso.

“A los que dicen ‘te jodiste, tanto que hablaste de los urbanos, y te cayo la saliva en la boca’, no me cayó la saliva en la boca porque mi hija no está haciendo lo que yo crítico, mi hija no canta música explicita, podrá tener su sensualidad, su doble sentido pero no música asquerosa y explícita”.